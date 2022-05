I leader della zona occupata filo-Mosca cercano di unirsi alla Russia, Zelensky sbatte i “collaboratori”

Il filmato della trasmissione in diretta mostra persone che tengono uno striscione con i colori della bandiera ucraina mentre protestano contro l’invasione russa dell’Ucraina, a Kherson, in Ucraina, il 13 marzo 2022, in questa immagine fissa da un video sui social media ottenuto da Reuters.

