I leader dell’UE visitano l’Ucraina dopo le critiche, offrono speranza all’UE

Zelensky ringrazia i leader dell’UE per la visita di solidarietà

I comandanti vagano per la città devastata di Irbin

Armi necessarie per respingere l’avanzata russa nel sud e nell’est

Le truppe ucraine e i civili si sono rintanati nello stabilimento di Severodonetsk

I flussi di gas russo attraverso il gasdotto principale sono in calo

Kiev/IRBIN, Ucraina (Reuters) – I leader di Germania, Francia e Italia, tutti criticati in passato da Kiev per il loro sostegno ritenuto troppo cauto, hanno visitato giovedì l’Ucraina e offerto speranza per l’adesione di un Paese all’Unione Europea che lo implora. Per ottenere armi per respingere l’invasione russa.

Le sirene dei raid aerei hanno suonato a Kiev quando il presidente francese Emmanuel Macron, il tedesco Olaf Schulz e l’italiano Mario Draghi hanno iniziato una visita, mentre i leader hanno visitato una città vicina devastata all’inizio della guerra. Leggi di più

Dopo aver intrattenuto colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i leader hanno indicato che all’Ucraina dovrebbe essere concesso lo status di candidato all’UE, un gesto simbolico che avvicinerebbe Kiev al blocco economico.

Schulz ha affermato che la Germania ha accolto 800.000 rifugiati ucraini che erano fuggiti dal conflitto e che avrebbero continuato a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario.

“L’Ucraina appartiene alla famiglia europea”, ha detto.

Sul campo di battaglia, i funzionari ucraini hanno affermato che le loro forze stavano ancora resistendo agli intensi bombardamenti russi della città orientale di Severodonetsk e hanno descritto i nuovi progressi in un contrattacco nel sud.

Ma hanno detto che le battaglie sui due fronti principali dipendevano dal ricevere più aiuto dall’Occidente, in particolare l’artiglieria, per contrastare il grande vantaggio della Russia in termini di potenza di fuoco.

“Apprezziamo il supporto già fornito dai partner e ci aspettiamo la consegna di nuove spedizioni, principalmente armi pesanti, moderna artiglieria missilistica e sistemi di difesa antimissilistica”, ha affermato Zelensky dopo i colloqui con le sue controparti europee.

“C’è una relazione diretta: più armi potenti avremo, più velocemente la nostra gente e la nostra terra saranno liberate”, ha detto.

Macron ha affermato che la Francia intensificherà le spedizioni di armi a Kiev, mentre la riunione dei ministri della Difesa della NATO a Bruxelles dovrebbe promettere più armi.

Dipendenza dal gas russo

Mentre i leader europei hanno cercato di mostrare solidarietà all’Ucraina, la dipendenza del continente dalla Russia per gran parte delle sue forniture energetiche è stata messa in luce da importanti spedizioni di gasdotti in calo negli ultimi giorni.

Mosca ha accusato le sanzioni occidentali di interrompere le consegne di attrezzature inviate all’estero per la riparazione, ma Germania e Italia hanno respinto la spiegazione della Russia per la carenza, che ha sollevato preoccupazioni per le forniture invernali.

“(Noi) crediamo che queste siano bugie. In realtà stanno usando il gas per scopi politici come usano il grano per scopi politici”, ha detto l’italiano Draghi. Leggi di più

La Russia afferma che le spedizioni di grano sono ostacolate dalle sanzioni e dalle mine piantate dall’Ucraina e nega la responsabilità per l’emergente crisi alimentare globale.

La visita dei tre leader più potenti dell’Unione europea in Ucraina ha richiesto settimane per essere organizzata, poiché tutti hanno respinto le critiche per atteggiamenti che sono stati descritti come troppo condiscendenti nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. I critici hanno paragonato Macron e Schultz al britannico Boris Johnson, che ha visitato Kiev più di due mesi fa.

I leader, raggiunti dal presidente rumeno Klaus Iohannis, hanno visitato Irbin, una città devastata a nord-est della capitale, poco dopo l’inizio dell’invasione il 24 febbraio, mentre le forze russe in ritirata hanno lasciato cadaveri disseminati per le strade.

Riferendosi ai graffiti sul muro che recitano “Fate l’Europa, non la guerra”, Macron ha detto: “È molto commovente vederlo. Questo è il messaggio giusto”.

Schulz, Macron e Draghi si dicono convinti sostenitori dell’Ucraina che hanno adottato misure concrete per ridurre la dipendenza dell’Europa dall’energia russa e trovare armi per aiutare Kiev.

Ma l’Ucraina ha a lungo criticato Schulze per quella che vede come la lenta consegna di armi da parte della Germania e la sua riluttanza a tagliare i legami economici con Mosca, e questo mese ha attirato l’ira di Macron per aver detto in un’intervista che la Russia non dovrebbe essere “umiliata”.

L’Italia ha anche proposto un piano di pace che gli ucraini temono li spingerà a rinunciare alle loro terre.

Dopo i colloqui a Kiev, Macron ha affermato che era ancora necessario un qualche tipo di canale di comunicazione con Putin.

villaggi fantasma

L’Ucraina dichiara centinaia di vittime ogni giorno mentre la guerra entra in una fase di brutale logoramento a est.

Dopo che Mosca ha lanciato la sua “operazione militare speciale” affermando che il suo obiettivo era disarmare e “screditare” il suo vicino, l’Ucraina ha respinto un attacco corazzato a Kiev a marzo.

Ma da allora la Russia ha cambiato obiettivi e tattiche e ora sta cercando di impadronirsi di più territorio a est mentre avanza dietro un intenso bombardamento di artiglieria e rafforza la sua presa sulle terre conquistate a sud.

La battaglia principale è scoppiata nelle ultime settimane intorno alla città orientale di Severodonetsk, dove le forze ucraine sono rintanate in un impianto chimico con centinaia di civili.

“Ogni giorno diventa più difficile perché i russi stanno tirando sempre più armi nella città e stanno cercando di prenderla d’assalto da diverse direzioni”, ha detto giovedì il sindaco di Severodonetsk Oleksandr Stryuk.

Il governatore distrettuale Serhiy Gaidai ha dichiarato che giovedì un attacco aereo ha colpito un edificio che ospitava civili a Yesichansk dall’altra parte del fiume, uccidendo almeno tre persone e ferendone almeno sette.

Nel sud, l’Ucraina afferma che le sue forze si stanno facendo strada nella regione di Kherson, che la Russia ha occupato all’inizio della sua invasione. Ci sono stati pochi rapporti indipendenti per confermare i luoghi della battaglia nell’area.

Il capo di stato maggiore di Zelensky, Andrei Yermak, ha twittato di aver visitato un’area a soli 3-4 chilometri dalle posizioni russe, dove decine di “villaggi fantasma” erano stati evacuati a causa dei combattimenti.

“I nostri uomini sono a terra – l’umore è combattuto. Anche con risorse limitate, respingiamo il nemico. Manca una cosa: armi a lungo raggio. In ogni caso, li scacceremo dal sud”, ha scritto . .

