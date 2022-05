Home » Top News I leader finlandesi hanno annunciato il loro sostegno all’adesione alla NATO Top News I leader finlandesi hanno annunciato il loro sostegno all’adesione alla NATO 0 Views Save Saved Removed 0

Era attesa una dichiarazione di sostegno del presidente Sauli Ninisto e del primo ministro Sanna Marin Nato, dopo che il governo finlandese ha recentemente presentato al parlamento del Paese un rapporto sulla sicurezza nazionale, delineando il percorso per entrare a far parte della coalizione. Una delle opzioni della Finlandia.

In una dichiarazione congiunta, Niinisto e Marin hanno affermato: “L’adesione alla NATO rafforzerà la sicurezza della Finlandia. In quanto membro della NATO, la Finlandia rafforzerà l’intera Alleanza per la sicurezza.

Dall’invasione russa dell’Ucraina a febbraio, il sostegno pubblico all’adesione della Finlandia alla NATO è aumentato da circa il 30% a quasi l’80% in alcuni sondaggi.

La NATO dovrebbe chiedere alla Finlandia di negoziare la sua fusione una volta che il parlamento avrà approvato l’idea in linea di principio e tutte le altre sanzioni legislative interne saranno revocate.