I leader mondiali reagiscono all’uscita di Biden dalla corsa alle presidenziali americane del 2024

Messaggi di ringraziamento e sostegno Il presidente americano Joe Biden Domenica ha continuato a fare il suo annuncio scioccante che avrebbe abbandonato la corsa presidenziale del 2024 e avrebbe appoggiato il vicepresidente Kamala Harris come prossimo candidato democratico.

È stato il secondo momento sismico nella politica statunitense in una settimana, dopo il tentativo di omicidio dell’ex presidente Donald Trump durante una manifestazione in Pennsylvania il 13 luglio, quando i leader mondiali si sono radunati attorno a lui come candidato repubblicano.

La pressione su Biden affinché abbandoni la corsa è aumentata dopo la sua disastrosa prestazione nel dibattito presidenziale della CNN del mese scorso, e domenica ha confermato che sarebbe stato presidente per un mandato, suscitando un’ondata di tributi da parte dei suoi alleati statunitensi che lo hanno ringraziato. La sua leadership.

Kent Nishimura/Getty Images Il primo ministro canadese Justin Trudeau partecipa al vertice dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) del 2024 a Washington, DC, l’11 luglio 2024.

Il primo ministro britannico Keir Starmer, che ha incontrato Biden a Washington questo mese, ha affermato di rispettare la decisione del presidente e di essere ansioso di lavorare con lui per il resto del suo mandato.

“Come ha fatto nel corso della sua straordinaria carriera, so che prenderà la sua decisione in base a ciò che crede sia meglio per il popolo americano”. Starmer ha scritto in X.

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha ringraziato Biden per essere un “vero amico” per il suo Paese. “È un grande uomo e tutto ciò che fa è guidato dall’amore per il suo Paese” Ha detto in X.

In una conferenza stampa, il primo ministro australiano Anthony Albanese ha affermato che Biden “merita di essere riconosciuto per la sua prima considerazione su ciò che crede sia nel migliore interesse degli Stati Uniti, senza farsi avanti ancora una volta. Lo ha fatto durante tutta la sua carriera pubblica .”

“Il presidente Biden ha dedicato la sua vita al servizio pubblico, il che è una cosa molto onorevole”, ha affermato il primo ministro neozelandese Christopher Lacson. Detto in X.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha ringraziato Biden per il suo “incrollabile sostegno” nella guerra del suo paese contro la Russia, che gli Stati Uniti hanno sostenuto con armi, aiuti militari e sostegno diplomatico nonostante la reazione repubblicana.

“Negli ultimi anni sono state prese molte decisioni forti che saranno ricordate come azioni coraggiose del presidente Biden in risposta a tempi difficili”, ha detto Zelenskyj. Detto in X. “Saremo sempre grati alla leadership del presidente Biden”.

Vitalii Nosach/Global Images Ucraina/Getty Images Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj durante una conferenza stampa a Kiev, Ucraina, il 15 luglio 2024.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele sarà “l’alleato insostituibile” di Washington in Medio Oriente, indipendentemente da chi vincerà le elezioni presidenziali americane.

Parlando lunedì dalla pista dell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv prima di imbarcarsi su un volo per gli Stati Uniti, Netanyahu ha detto che il suo viaggio è stata un’opportunità per ringraziare Biden. Ha servito per molti anni come senatore, vicepresidente e presidente.

Il presidente Isaac Herzog ha descritto Biden come un “vero alleato del popolo ebraico”, mentre il ministro della Difesa Yoav Gallant ha affermato che “il sostegno incrollabile del presidente degli Stati Uniti, soprattutto in tempi di guerra, è stato inestimabile”.

Biden è stato uno dei maggiori sostenitori della guerra di Israele a Gaza dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Ma lo ha fatto sempre più scontrati Netanyahu ha finito Aiuto umanitario E questo Un numero crescente di vittime civili Il numero di conflitti.

Il Taoiseach irlandese Simon Harris ha definito Biden “un orgoglioso americano con un’anima irlandese” e lo ha ringraziato per la sua “leadership globale” e “amicizia”.

Altri leader hanno elogiato Biden per aver preso la difficile decisione di ritirarsi dalla corsa.

Kevin Deitch/Getty Images Il presidente israeliano Isaac Herzog parla ai media dopo un incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca il 18 luglio 2023.

“Il mio amico Joe Biden ha ottenuto molto: per il suo Paese, per l’Europa, per il mondo”, ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz Ha scritto in X. “La sua decisione di non ricandidarsi è onorevole.”

Intervenendo a una manifestazione domenica, il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha affermato che Biden ha preso la decisione “giusta” e ha messo al primo posto la sua famiglia e la sua salute. Gli ha augurato “salute e lunga vita”.

Il primo ministro polacco Donald Tusk Ha scritto in X “La Polonia, gli Stati Uniti e il mondo sono al sicuro e la democrazia è forte, grazie a Biden”, ha detto Biden, prendendo decisioni difficili.

“So che eri guidato dalle stesse motivazioni quando hai annunciato la tua decisione finale. Forse più difficile”, ha detto Tusk.

I leader della Corea del Sud e del Giappone hanno affermato che non commenteranno la politica interna negli Stati Uniti, ma hanno sottolineato la necessità di continuare a lavorare con la Casa Bianca. I due paesi hanno un trattato di mutua difesa con gli Stati Uniti e Biden è stato un promotore chiave dell’approfondimento dei legami tra gli alleati in Asia per contrastare la crescente assertività della Cina.

“Riconosco che la decisione del presidente Biden si basa sul suo desiderio di prendere la migliore decisione politica”, ha detto il primo ministro giapponese Fumio Kishida. “L’alleanza Giappone-USA è una pietra angolare della sicurezza diplomatica del nostro Paese e continueremo a monitorarla da vicino”.

L’ufficio del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha affermato che “continuerà a lavorare a stretto contatto con gli Stati Uniti per sviluppare ulteriormente l’alleanza strategica globale tra Corea del Sud e Stati Uniti”.

Il presidente filippino Ferdinand “Bangbang” Marcos JR ha affermato che “la decisione di Biden di ritirarsi dalla candidatura è una dimostrazione di vera arte politica”.

“Lo ringraziamo per il suo sostegno costante e incrollabile alle Filippine in un momento critico e difficile”, ha affermato. Ha scritto in X. Le Filippine si ritrovarono alleate degli Stati Uniti tramite un trattato sempre più spesso di fronte alle navi cinesi Negli ultimi anni nel Mar Cinese Meridionale.

Non c’erano notizie ufficiali da parte del presidente cinese Xi Jinping a partire da lunedì mattina, ora locale.

Ma “Biden si ritira” è stato l’argomento di maggior tendenza sul social network cinese Weibo all’inizio di lunedì, accumulando più di 400 milioni di visualizzazioni, insieme ad altri cinque argomenti correlati, comprese le discussioni su Kamala Harris e sul tentato assassinio di Trump.

Alcuni utenti cinesi dei social media speculavano con entusiasmo sulla prospettiva che una donna diventasse presidente degli Stati Uniti, mentre altri credevano che Trump avrebbe vinto nonostante fosse il candidato democratico.

“Lo scatto è sicuramente un buon affare per Trump!” ha scritto un utente Weibo.

“Un colpo non ha ucciso Trump, ma ha abbattuto Biden”, ha osservato un utente, mentre un altro ha descritto la situazione politica americana come un “caos totale”.