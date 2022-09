I lupi rimproverano Edwards per la sua fobia sui social media

“Siamo delusi dal linguaggio e dalle azioni che Anthony Edwards ha mostrato sui social media”, ha dichiarato Tim Connelly, capo delle operazioni di basket, in una dichiarazione distribuita dalla squadra. “I Timberwolves si impegnano a essere un’organizzazione inclusiva e accogliente per tutti e si scusa per l’offesa che ciò ha causato a così tanti”.

MINNEAPOLIS — I Minnesota Timberwolves hanno rimproverato lunedì il portiere della stella Anthony Edwards per i commenti anti-gay che ha fatto su un video di Instagram e Mi scuso più tardi per .

“Quello che ho detto era immaturo, offensivo e irrispettoso, e mi dispiace tanto. È inaccettabile per me o chiunque altro usare quel linguaggio in modo offensivo”, ha twittato Edwards. “Non ci sono assolutamente scuse per questo. Sono cresciuto meglio di così!”