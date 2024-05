I Maple Leafs nominano Craig Berube capo allenatore

I Toronto Maple Leafs hanno annunciato oggi che Craig Berube è stato nominato capo allenatore del club.

Berube, 58 anni, ne compie 32Seconda abbreviazione L’allenatore più importante nella storia dei Maple Leafs. È arrivato a Toronto dopo sei stagioni come capo allenatore dei St. Louis Blues, dove ha compilato un record di stagione regolare di 206-132-44 (.597) mentre guidava i Blues al primo campionato Stanley Cup della franchigia nel 2019. Berube è stato nominato finalista per il Jack Adams Award 2019.

Berube è stato anche capo allenatore dei Philadelphia Flyers per due stagioni (dal 2013-14 al 2014-15). In 543 partite della stagione regolare come allenatore di una squadra NHL, Berube ha un record di 281-190-72 (.584).

Oltre alla sua esperienza da allenatore della NHL, Berube ha trascorso parte di due stagioni (dal 2017-18 al 2018-19) come assistente allenatore a St. Louis e sette stagioni (dal 2006-07, dal 2008-09 al 2014-15) come allenatore. allenatore in seconda. Assistente allenatore con i Philadelphia Flyers, una stagione (2016-17) come capo allenatore dei Chicago Wolves dell’American Hockey League, e parti di quattro stagioni con l’affiliata AHL dei Flyers, i Philadelphia Phantoms, come capo allenatore (dal 2006-07 al 2007) -08) e vice allenatore (dal 2004-05 al 2005-06).

Durante la sua carriera da giocatore, originario di Callahoo, Alberta, ha trascorso 17 stagioni nella NHL con Philadelphia, Toronto, Calgary, Washington e New York Islanders. In 1.054 partite della NHL della stagione regolare, Berube ha totalizzato 159 punti (61 gol, 98 assist) e 3.149 minuti di rigore.