I membri dello staff di Trump hanno litigato con il personale del cimitero di Arlington: rapporto

Lo staff della campagna elettorale dell’ex presidente Donald Trump ha litigato con un funzionario del cimitero nazionale di Arlington per aver scattato foto in sezioni non autorizzate. Lo ha riferito la NPR.

Lunedì Trump ha deposto una corona di fiori su una tomba in Virginia per celebrare il terzo anniversario dell’attacco alle truppe americane mentre lasciavano l’Afghanistan. Trump e il GOP hanno spesso utilizzato l’attacco di Kabul del 2021 – in cui furono uccisi 13 militari statunitensi – per diffamare l’amministrazione Biden.