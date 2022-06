I mercati azionari stanno crollando mentre gli investitori reagiscono all’aumento dell’inflazione

Venerdì, il rendimento del Tesoro a due anni è balzato al 3,06%, in rialzo di circa un quarto di punto, mentre il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito al 3,16%, in rialzo di circa un decimo di punto.

In definitiva, per gli investitori, la preoccupazione è in che modo i prezzi più elevati e l’aumento dei costi di finanziamento influiranno sulla spesa dei consumatori e sui profitti delle imprese. L’assorbimento dei costi danneggerebbe i profitti dell’azienda, ma trasferirli potrebbe esacerbare i problemi economici, ha affermato Yong Yu Ma, analista di investimento senior presso BMO Wealth Management negli Stati Uniti.

“Questo è un momento molto difficile”, ha detto il signor Ma. È improbabile che la maggior parte delle aziende mantenga i propri margini di profitto elevati costi energeticiEgli ha detto.

Gli analisti del mercato azionario stavano facendo quella che il signor Ma ha descritto come una previsione sugli utili “molto ottimistica”, che, ha affermato, sarà probabilmente rivista nei prossimi mesi, riflettendo in ultima analisi i prezzi delle azioni più bassi.

Questa settimana, le azioni Target sono scese in seguito Abbassando le sue previsioni sugli utili Per la seconda volta in tre settimane, l’inflazione e i cambiamenti nelle abitudini dei clienti hanno intaccato i suoi margini e lasciato con un sacco di scorte invendute, che ha detto che avrebbe cercato di vendere con uno sconto.

L’S&P 500 è ora in ribasso del 18,7% rispetto al record del 3 gennaio, il che lo mette alla portata del territorio del mercato ribassista – un calo del 20% dal massimo – segnalando un pericoloso cambiamento nel sentiment degli investitori a Wall Street. L’indice è caduto brevemente in un’area ribassista Lo scorso meseprima di recuperare per chiudere leggermente al di sopra di quel livello psicologicamente importante.

Phil Orlando, capo analista azionario di Federated Hermes, una società di gestione patrimoniale, ha dichiarato in un’intervista che si aspetta che il mercato scenda ulteriormente, forse il 10% al di sotto dei livelli attuali durante l’estate. Preferisce i cosiddetti titoli value, come quelli dei settori energetico, finanziario e sanitario, rispetto ai titoli in crescita, come le società tecnologiche, perché hanno valutazioni più convenienti e più promesse in questo ambiente.