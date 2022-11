I mercati dell’Asia-Pacifico commerciano di meno; La Cina mantiene stabile la LPR

Gli investitori potrebbero essere un po’ più cauti la prossima settimana, poiché le azioni cercano una direzione in un commercio tranquillo e gli avvertimenti del mercato obbligazionario di una recessione diventano più forti.

La festa del Ringraziamento di giovedì dovrebbe significare che i mercati saranno probabilmente tranquilli mercoledì e venerdì. I commercianti guarderanno i rapporti sullo shopping natalizio del Black Friday per il feedback dei consumatori.

“È davvero una settimana in cui i dati sono la nota chiave”, ha affermato Julien Emmanuel, Senior Managing Director di Evercore ISI. pregiudizio [for stocks] Sarà più alto a meno che i dati non continuino a peggiorare e la Fed rimanga aggressiva… che si è chiaramente rafforzata nelle ultime 48 ore. “

Dai un’occhiata al nostro approfondimento completo su cosa aspettarti la prossima settimana quaggiù.

– Patti Dome, Tanaya Macell