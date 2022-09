I mercati dell’Asia Pacifico commerciano meno; I dati commerciali cinesi di agosto hanno deluso le aspettative

Hui Shan, capo economista cinese di Goldman Sachs, ha dichiarato a “Squawk Box Asia” della CNBC che la “moderata quantità di controlli” da parte del governo statunitense sulle esportazioni in Cina probabilmente stimolerà la Cina piuttosto che danneggiare il mercato.

Indicando i dati sulle importazioni più deboli come un fattore trainante del persistente surplus commerciale del paese, ha affermato che le ultime normative degli Stati Uniti richiedono Nvidia per limitare le vendite di chip alla Cina potrebbe invece fungere da catalizzatore.

“In un certo senso, incentiverà la Cina a produrre di più a livello nazionale, quindi il lato della produzione, in particolare il lato del surplus commerciale, potrebbe ottenere una spinta”, ha affermato.

Ha aggiunto che i funzionari cinesi stavano “sminuendo” l’obiettivo di crescita del 5,5% del PIL e non stavano più cercando di difendere lo yuan cinese dal raggiungere 7.

“Il sette è solo un numero, se guardi solo in superficie, non sembra molto interessante, ma penso che i responsabili politici stiano dando un messaggio in cui stanno cercando di essere pragmatici”, ha detto.

– Jie Lee