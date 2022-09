I mercati europei aprono a chiusure, dati, utili e notizie

Lunedì i mercati europei sono andati in forte ribasso mentre gli investitori hanno valutato i rischi economici nella regione, appesantiti dalle preoccupazioni per le forniture di energia dalla Russia.

paneuropa Stoke 600 È sceso dell’1,7% all’inizio delle contrattazioni, con le automobili che hanno perso il 3,8% provocando perdite poiché la maggior parte dei principali settori e borse valori è scivolata in territorio negativo. Le azioni di petrolio e gas sono in controtendenza al ribasso per aggiungere l’1,3% poiché i prezzi sono aumentati di nuovo.

I bruschi movimenti al ribasso degli asset rischiosi sono arrivati ​​dopo che il colosso energetico statale russo Gazprom lo ha annunciato Il gas fluisce in Europa attraverso il gasdotto Nord Stream 1. A tempo indeterminato, indicando ulteriori requisiti di riparazione.

Venerdì le azioni europee sono aumentate per concludere una settimana intensa, poiché gli investitori hanno reagito a un… Rapporto sui principali posti di lavoro negli Stati Uniti Che ha mostrato l’economia americana Aggiunti 315.000 posti di lavoro ad agosto. Il numero era leggermente inferiore alla stima di consenso del Dow Jones di 318.000, mentre il tasso di disoccupazione è salito al 3,7%, leggermente al di sopra delle aspettative del 3,5%.

La lettura aiuterà a dissipare i timori del mercato che un mercato del lavoro più in forte espansione possa concedere alla Federal Reserve la licenza di aumentare i tassi di interesse in modo più aggressivo mentre cerca di frenare l’inflazione.

Durante la notte nei mercati dell’Asia del Pacifico, i titoli sono stati contrastanti poiché gli investitori hanno digerito i risultati di un’indagine speciale sull’attività dei servizi cinesi che ha mostrato la crescita del settore ad agosto.

I mercati statunitensi sono chiusi lunedì per la festa del lavoro.