I meteorologi dicono che la lunga vacanza del 4 luglio sarà una celebrazione da record

Nota dell’editore: iscriviti Apri il mondo, la newsletter settimanale di CNN Travel. Ricevi le ultime notizie su aviazione, cibo e bevande, alloggi e altri sviluppi di viaggio.





CNN

—



In Viaggio Notizie di questa settimana: la CNN ha svelato 10 splendide città americane che vale la pena visitare e che non sono (ancora) piene di turisti mentre il paese si prepara per una vacanza da record il 4 luglio. E anche gli ultimi intrecci e problemi di trasporto, nonché un uragano che ti piacerà davvero.

Due dei più grandi acronimi nel settore dei viaggi – TSA e AAA – stanno lanciando l’allarme: sarà sempre occupato. luooooong Il 4 luglio è una settimana di vacanza. Una settimana così impegnativa e da record.

La Transportation Security Administration ha dichiarato di prevedere che oltre 32 milioni di persone verranno sottoposte a screening negli aeroporti statunitensi dal 27 giugno all’8 luglio. Si tratterebbe di un aumento del 5,4% rispetto alle festività del Giorno dell’Indipendenza nel 2023. “Prevediamo che quest’estate sarà la nostra estate più impegnativa mai registrata, e i viaggi estivi in ​​genere raggiungono il picco durante le festività del Giorno dell’Indipendenza”, ha dichiarato l’amministratore della TSA David Pekosky in un comunicato stampa di questa settimana. . Ha assicurato che l’agenzia era pronta ad attaccare la linea di sicurezza.

AAA prevede che 70,9 milioni di americani viaggeranno per 50 miglia (80 chilometri) o più da casa. Oltre l’85% si muoverà in auto. Per lo meno, la pandemia di COVID-19 è solo un piccolo segnale polveroso nello specchietto retrovisore. “Prevediamo che la settimana del 4 luglio sarà la settimana più impegnativa mai registrata, con 5,7 milioni di persone in più che viaggeranno rispetto al 2019”, ha affermato Paula Tweedall, vicepresidente senior di AAA Travel. Controlla qui per gli orari di punta Ad Atlanta, Boston, Seattle e in altre grandi città.

E in altre notizie da luoghi spesso affollati: la Disney ha annunciato questa settimana che il suo servizio di prenotazione di corse Genie+, utilizzato per aiutare i pianificatori esperti a evitare lunghe code, sarà rimesso in bottiglia. Al suo posto a Disneyland in California e Walt Disney World in Florida: Lightning Lanes. Una delle differenze principali è che i visitatori potranno prenotare fino a tre attrazioni con sette giorni di anticipo se soggiornano in un hotel del parco. (Questa operazione deve essere effettuata tre giorni prima se si soggiorna fuori dal sito). Ottieni dettagli qui.

Se tutta quella folla rannicchiata spalla a spalla nella calura estiva da record ti fa sentire disgustoso, dai un’occhiata I parchi nazionali meno visitati negli Stati Uniti Per il portello di fuga.

Il caldo manderà molte altre persone in spiaggia la prossima settimana. E avrai bisogno di qualcosa dove mettere tutte le tue cose. I nostri partner di CNN Underscored, la guida di proprietà della CNN alle recensioni e ai consigli dei prodotti, ti hanno coperto. Il meglio delle borse e borsette da spiaggia.

Se ami l’esperienza urbana ma hai la sensazione di aver mangiato abbastanza snack a New York e in altre città affollate e costose, questo è quello che stai cercando. Alla CNN Travel, abbiamo attinto alla nostra rete di contributori alle nomination per stilare la nostra lista inaugurale dei migliori posti in città. Le 10 migliori città americane da visitare.

Si sono diffusi dal New England e dal sud al cuore e all’ovest. Sono luoghi in cui troverai spesso l’atmosfera di una piccola città e molto carattere, oltre a molte cose da vedere e da fare. Sono più facili sul bilancio.

L’elenco mostra che gli Stati Uniti, recentemente nominati il ​​miglior paese del mondo, Il miglior paese al mondo per il turismopieno di comunità impegnate a rendere migliori le loro città – per se stessi e per le persone che vengono a visitarle.

Incidenti e illeciti nei trasporti



Recentemente abbiamo riscontrato un’altra difficoltà quando le persone cercano di andare dal punto A al punto B.

Ne è risultata un’interruzione di corrente Ritardi e disagi In uno degli aeroporti più trafficati del Regno Unito. Dall’altra parte dell’Atlantico, a Naples, in Florida, un ex funzionario doganale si è dichiarato colpevole Rubare soldi ai passeggeri in arrivo. In Corea del Sud, i voli sono stati interrotti all’aeroporto internazionale di Incheon a causa dei palloncini lanciati dalla Corea del Nord. Pieno di spazzatura.

Nei problemi idrici, la più grande nave da crociera del mondo Il fuoco ha preso fuoco Durante l’attracco in Messico. Sebbene sia esagerato definire le montagne russe un “mezzo di trasporto”, abbiamo pensato che potrebbe piacerti guarda questo video Dalle persone che devono scendere da un giro classico in California dopo un’emergenza a metà volo.





01:09- Fonte: CNN Questo cocktail di New Orleans aggiungerà un po’ di allegria alla tua celebrazione del 4 luglio

Ora ecco un modo per rilassarti e aggiungere un tocco di attività alla tua vacanza del 4 luglio. Il proprietario del bar Neil Bodenheimer mostra il modo corretto di preparare… Il vero uragano di New Orleans. Godere! (Con moderazione, ovviamente).

Questo lago di acqua salata è legalmente considerato una persona.

Ecco perché Il che potrebbe aiutarlo a sopravvivere.

Le città più vivibili del mondo.

UN Un’elegante oasi culturale In Europa è in cima alla lista. di nuovo.

Questo comico non stava scherzando quando…

Ha detto che preferirebbe La vita in Estonia Negli Stati Uniti.

Chiudiamo la porta al turismo eccessivo!

Questa è una città iberica Gli affitti degli appartamenti finiranno Dai turisti stranieri.