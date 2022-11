I migliori anni di Hyundai in America affrontano il test deflazionistico

Case automobilistiche nazionali, compresi i concorrenti più vicini di Hyundai nei veicoli elettrici – Tesla , Motore Ford E Motori generali – Maggiore affidabilità creditizia. Tutti i veicoli elettrici di Hyundai sono attualmente importati negli Stati Uniti, sebbene produca diversi modelli alimentati a gas negli stabilimenti in Alabama e Georgia.

Ma se la quarta casa automobilistica più grande del mondo per vendite lo scorso anno, specialmente nei veicoli elettrici, possa continuare quella serie di vittorie è discutibile. Ad agosto, gli acquirenti di Hyundai hanno perso crediti d’imposta federali relativi all’acquisto di veicoli elettrici. La legislazione deflazionistica dell’amministrazione Biden.

Hyundai, Genesis e Kia hanno tutte sede a Seoul, in Corea del Sud, ma operano principalmente separatamente negli Stati Uniti.

“L’IRA, a breve termine, pone alcuni limiti alla discrezionalità dei consumatori”, ha detto Chang alla CNBC il mese scorso, mentre la società celebrava l’apertura di un nuovo impianto di veicoli elettrici e batterie da 5,5 miliardi di dollari in Georgia. “A lungo termine… abbiamo un piano molto solido… penso che possiamo competere”.

Hyundai MotorCo. Il CEO Jaehoon “Jay” Chang ha descritto la perdita di incentivi come una “questione molto impegnativa” in un’intervista esclusiva con CNBC. Ma ha affermato di ritenere che la casa automobilistica possa continuare la sua crescita a lungo termine negli Stati Uniti.

Hyundai, Kia e altre case automobilistiche non nazionali sono state strenue oppositori delle nuove disposizioni sul credito d’imposta sui veicoli elettrici ai sensi dell’IRA. La legislazione approvata dal Congresso ad agosto ha immediatamente eliminato fino a 7.500 dollari di crediti d’imposta per i veicoli ibridi ed elettrici plug-in importati al di fuori del Nord America e venduti negli Stati Uniti.

Hyundai lavora a stretto contatto con le autorità pubbliche negli Stati Uniti e in Corea del Sud Modificare i regolamenti o esentare la casa automobilistica, ha detto Chang. Funzionari statunitensi hanno confermato che tali discussioni sono in corso, compreso un incontro la scorsa settimana tra il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Catherine Doi e il ministro del Commercio della Corea del Sud Ahn Dukyun.

Hyundai sostiene che il suo investimento in Georgia – il più grande progetto di sviluppo economico nella storia di quello stato – dovrebbe contare qualcosa in termini di riforma dell’IRA.