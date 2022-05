I migliori biglietti per Deep vs Heard Trail, scalper, incontri urlanti per sedersi

Il miglior biglietto di Hollywood è di 2.500 miglia… nella contea di Fairfax, in Virginia. È più grande degli Oscar. Più grande del Grammy. Più grande degli Emmy Awards. che esso profondo contro. ha udito.

Era una casa pazzesca nell’aula del tribunale… Quando è iniziato il processo, i fan hanno iniziato a fare la fila verso le 5 del mattino fuori dall’edificio, ma ora è fuori dai binari con Amber sul podio.

I fan hanno iniziato a fare la fila alle 22:00 di domenica per iniziare lunedì alle 9:00 … solo per dare un’occhiata ad Amber … che ha indotto lo sceriffo a pubblicare uno striscione il giorno successivo che diceva: “Efficace immediatamente in linea per Johnny Depp e agli spettatori di Amber Heard Case non è consentito uscire o accamparsi nel complesso giudiziario prima dell’una di notte.

Per il processo di registrazione del posto, ci è stato detto che i funzionari del tribunale hanno circa 100 braccialetti da distribuire – in base all’ordine di arrivo – per l’aula del tribunale principale e altri 100-150 braccialetti per la stanza degli overflow.. e dozzine di fan sono ancora andarsene.

Le nostre fonti dicono che c’erano partite urlanti quando le persone tagliavano la linea. E prendi questo… c’è anche un mercato nero dove le persone danno soldi per comprare braccialetti.



