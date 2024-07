I migliori gadget di giugno 2024

Chi ha tempo di essere triste in estate quando ci sono nuove versioni di dispositivi da provare? Questo mese abbiamo ricevuto un aggiornamento su Insta360 GO Nuovo piccolo schermo QLED Da Sony. Abbiamo fatto anche esercitazioni pratiche con ROG AllyX, che presenta una batteria più grande rispetto allo Steam Deck. Questi dispositivi sono impermeabili Altoparlanti JBL Questi dispositivi sono convenienti e perfetti per uscire in barca, in bicicletta o ovunque ascoltare musica ad alto volume sia socialmente accettabile. Ecco cosa ci è piaciuto di giugno 2024.

Gli ultimi televisori di Vizio sono basati sulla tecnologia Quantum

Insta360 Go3S

immagine : Insta360

I $400 Insta360 Go3S non come quello Appena Action camera per animali domestici, ma perché usarla per qualcos’altro? Si tratta di un aggiornamento della fotocamera GO 3 dell’anno scorso con la possibilità di scattare in 4K a 30 fps (rispetto al massimo di 2,7K del GO 3 normale) quindi c’è meno distorsione durante il movimento. Il GO 3S ha un obiettivo più ampio del normale GO 3 – 16 mm rispetto all’obiettivo da 11 mm del precedente GO – che aiuta a ridurre la distorsione dei bordi.

Schermo Samsung Odyssey OLED G8

immagine : Kyle Barr/Gizmodo

4K per $ 1.300 Schermo Samsung Odyssey OLED G8 L’Odyssey ti porta tutta la saturazione e la vivacità degli smartphone del marchio nella tua esperienza di gioco su PC o console con una frequenza di aggiornamento massima di 240Hz. E se ciò non bastasse, Odyssey ti consentirà di riprodurre in streaming tutte le tue app e i tuoi giochi preferiti senza bisogno di una console.

ROG AllyX

immagine : Kyle Barr/Gizmodo

$ 800 ROG AllyX Questo dispositivo è stato lanciato questo mese, appena un anno dopo la comparsa del suo predecessore. Ma in realtà offre una durata e prestazioni della batteria migliori grazie al pacco batteria più grande e alla maggiore larghezza della memoria. Anche il telaio è stato riprogettato per essere più comodo per sessioni di gioco di lunga durata.

Computer portatili Asus ProArt

immagine : Kyle Barr/Gizmodo

Nuova Asus Quaderni ProArt Dispositivi 2 in 1 con chipset AMD e Qualcomm. Fa parte del lancio di Co-Pilot+ di Microsoft, ma almeno sembra più promettente dei PC basati sull’intelligenza artificiale di altri produttori. Il laptop ProArt P16 Essential è essenzialmente un laptop da gioco ROG Zephyrus G16 in uno chassis più sottile e portatile.

Televisore Sony Bravia 7 Mini-LED QLED 4K

immagine : Artem Golub/Gizmodo

I televisori Sony rimangono tra gli acquisti interessanti. Una TV da 65 pollici costa $ 2.000. SonyBravia7 Questo televisore non si distingue dagli altri dispositivi QLED, ma i suoi colori HDR sono luminosi e belli per guardare i contenuti. L’unico avvertimento è che dovresti assicurarti che la TV non sia esposta a luce diretta poiché tende a produrre riflessi.

Cuffie JBL Clip 5 e Go 4

immagine : Doaa Rashid/Gizmodo

L’estate è il momento perfetto per investire in un altoparlante Bluetooth impermeabile, soprattutto se sei diretto in un posto dove puoi goderti l’ascolto della musica. Cuffie JBL Clip 5 e Go 4 Entrambi pesano meno di mezzo chilo ciascuno, il che li rende facili da trasportare nello zaino o nella borsa da spiaggia. Hanno un prezzo rispettivamente di $ 80 e $ 50.