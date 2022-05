I migliori giochi ai tempi di PlayStation in vendita su PS4 e PS5

immagine dello schermo : Sony

Se sei semplicemente Acquirente Filo fantasmaE Deathloop, o qualsiasi altro grande gioco per PlayStation, mi dispiace tanto. Probabilmente potresti ottenerlo molto più economico oggi, dato che iniziano i grandi saldi primaverili di PlayStation.

annunciato ieri In un post sul blogI saldi annuali “Days of Play” di PlayStation dureranno da ora fino al 9 giugno Dispositivi disponibili tramite PlayStation Direct, compresi i meno costosi controller AF DualSense. Ma l’obiettivo principale della vendita sono i giochi. scegliere:

Tra le novità ci sono anche alcune esclusive per PlayStation 5. Capo, ecco due Sim coinvolgenti, Filo fantasma: Tokyo E Deathloop. Entrambi sono pubblicati da Bethesda (ora studio di proprietà di Microsoft) e attualmente “esclusiva console” su PlayStation 5 (puoi ottenerli entrambi su PC). Sono quotati rispettivamente a $ 30 e $ 24, in calo da $ 60. C’è anche Ratchet e Clank: Rift Apart—Uno dei giochi di nuova generazione che annuncia un’inevitabile tendenza a un prezzo di $ 70, ma attualmente è sceso a $ 40.

Chiunque sia interessato può acquistare versioni più recenti di giochi a cui ha già giocato Uncharted: l’eredità dei ladriRiedizione PS5 delle ultime due versioni Anonimo giochi che Ha ancora un aspetto fantastico ed è facilmente accessibile Tramite i servizi di abbonamento PlayStation, per $ 30.

G/O Media potrebbe ricevere commissioni

Tuttavia, Sony non blogga esclusivamente ogni PS5. leggerezza: indietroIl grande successo roguelike roguelike lanciato su PS5 un anno fa a un prezzo adesivo di $ 70, è ancora a $ 70.