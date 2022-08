I migliori golfisti si impegnano per un tour “senza precedenti” e un programma futuro

Essendo il tour più importante del mondo, il PGA TOUR è in continua evoluzione per servire meglio giocatori, fan, sponsor e media partner.

Ciò è stato chiarito nuovamente mercoledì ai TOUR Championships quando il commissario PGA TOUR Jay Monahan ha annunciato ulteriori miglioramenti al tour e al suo programma. Quattro elementi principali hanno evidenziato l’annuncio di mercoledì, che si basa sulle innovazioni introdotte all’inizio di quest’anno per riunire i giocatori spesso migliori del gioco. Annunciati ulteriori eventi importanti per il 2023, impegno dei migliori giocatori a competere in almeno 20 eventi PGA TOUR all’anno, espansione del programma Player Impact e guadagni garantiti di campionato inferiore per i membri a pieno titolo del TOUR.

L’aggiunta di quattro eventi elevati porta il totale a 12 per la prossima stagione. Il commissario Monahan ha annunciato che i migliori giocatori hanno preso un impegno senza precedenti per giocare tutti i 12 eventi, così come i quattro major e il torneo di THE PLAYERS, aggiungendo tre eventi PGA TOUR a loro scelta ai loro programmi.

“I nostri migliori giocatori sono forti dietro il Tour, aiutandoci a fornire un prodotto senza precedenti ai nostri fan, che avranno tutti la garanzia di vedere i nostri migliori giocatori competere l’uno contro l’altro in 20 o più eventi durante la stagione”, ha detto.

Ulteriori eventi aggiuntivi – che si uniranno a Sentry of Champions, Genesis Invitational, Arnold Palmer Invitational offerti da Mastercard, Memorial Tournament fornito da Workday, World Golf Championships – Dell Technologies Match Play e tre eventi di playoff FedExCup (FedEx St. Championship, Championship BMW e Tournament TOUR) – sarà annunciato nelle prossime settimane e ha un portafoglio di almeno $ 20 milioni.

L’Expanded Player Impact Program e l’introduzione del Revenue Guarantee Program facevano parte dell’annuncio.

A partire da quest’anno, Player Impact raddoppierà per assegnare $ 100 milioni a 20 giocatori che risuoneranno di più con i fan e i media. Verranno inoltre implementate nuove metriche per attirare meglio la consapevolezza sia dai fan abituali che da quelli principali.

Il programma Revenue Guarantee sostituisce il programma “Play15” precedentemente annunciato. Tutti i laureati e superiori del Korn Ferry Tour nella classifica prioritaria del TOUR e che competono in almeno 15 eventi guadagneranno almeno $ 500.000 all’anno, poiché il Tour colmerà il divario per i giocatori che non soddisfano questo criterio. Verrà inoltre implementato un programma di borse di viaggio per i membri non esenti (giocatori 126-150 e inferiori). Questi giocatori riceveranno $ 5.000 per coprire le spese di viaggio e di torneo quando perderanno lo sconto. Gli stipendi non influiranno sui portafogli del torneo.

Altre modifiche includono ulteriori vantaggi per la qualificazione al campionato TOUR e miglioramenti al Torneo dei campioni sentinella. A partire da quest’anno, la qualificazione per il torneo TOUR comporterà un’esenzione di due anni e qualificherà i giocatori per il Sentry of Champions dell’anno successivo. Sentry assegnerà anche 550 punti FedExCup al vincitore, rendendolo compatibile con gli inviti ospitati dai giocatori (Genesis Invitational, Arnold Palmer Invitational di Mastercard, Memorial Tournament di Workday) e tornei mondiali di golf – Dell Technologies Match Play. Infine, i giocatori guadagneranno un abbonamento a vita una volta raggiunte 20 vittorie (che elimina il requisito di abbonamento di 15 anni).

“Oggi è il culmine di una forte partnership tra il Tour ei giocatori, e tra i giocatori stessi”, ha affermato il commissario Monahan. “È senza precedenti per il nostro tour e una testimonianza di chi sono questi ragazzi e in cosa credono”.

Ecco uno sguardo più da vicino agli annunci di mercoledì:

1. I migliori giocatori aderiranno a un programma del PGA Tour di almeno 20 eventi (supponendo che si qualifichino), che include:

un. 12 eventi elevati

1. Qualificazione FedExCup

Campionato FedEx St Jude – $ 20 milioni

Campionato BMW – $ 20 milioni

Bonus Pool C- TOUR Championship / FedExCup – $ 75 milioni

2. The Genesis Invitational – $ 20 milioni

3. Arnold Palmer Invitational di Mastercard – $ 20 milioni

4. Torneo commemorativo del giorno lavorativo – $ 20 milioni

5. WGC-Dell Match Play Championship – $ 20 milioni

6. Watchmen’s Tournament of Champions – $ 15 milioni

7. Da annunciare: quattro eventi aggiuntivi – portafogli di almeno $ 20 milioni ciascuno

B – Campionato dei giocatori – $ 25 milioni

C. The Masters Tournament, PGA Championship, US Open, The Open Championship

3 eventi FedExCup aggiuntivi (a scelta del giocatore)

2. Per la stagione 2022-23, “Giocatore dell’anno” sarà definito come:

A. Giocatori che si sono piazzati tra i primi 20 nell’attuale programma Player Impact e giocatori che si sono piazzati tra i primi 20 secondo i criteri PIP rivisti

3. Espansione dell’impatto del giocatore

A – Premia 20 giocatori in totale (da 10 in più) per il 2022 e il 2023

B. Bonus pool totale di $ 100 milioni (precedentemente annunciato a $ 50 milioni) nel 2022 e nel 2023

C – Per il 2022, qualsiasi giocatore nell’elenco dei criteri rivisto che non è nell’elenco dei criteri corrente riceverà una vincita pari al 20° posto (molto probabilmente due o tre giocatori)

Dott.. I giocatori riceveranno un bonus PIP alla fine della stagione dopo aver gareggiato in 12 eventi alti e 3 eventi non elevati, come mostrato sopra.

4. Avvio del programma di garanzia degli utili

un. Per i membri completamente esenti (classe Korn Ferry Tour e superiori)

B. Una garanzia periodica minima di $ 500.000 per giocatore (TOUR finanzia eventuali lacune di entrate)

I membri nuovi e di ritorno riceveranno i soldi in anticipo

Devi partecipare a 15 eventi

E. Sostituisce il programma “Play15”.

5. Programma di indennità di viaggio

A – Per i soci non esenti (classe 126-150 e inferiori)

B. Ottieni $ 5000 per ogni oggetto smarrito

C. Supporta le spese di viaggio e relative ai tornei

D. Il torneo non ha effetto sui portafogli