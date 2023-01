I migliori prospetti fuori dal campo 2023

Potenza: Walker (65)

Il Walker da 6 piedi e 5, 220 libbre non solo ha la velocità della mazza, la forza e la leva per creare un’enorme potenza pura, ma anche l’abilità di colpire e il controllo della zona da tradurre in produzione. È andato in profondità 20 volte in Double-A la scorsa stagione, coerentemente con la sua età, e potrebbe raddoppiare quel totale al suo picco di campionato.