I migliori saldi per la festa del lavoro 2022 – Le migliori offerte per acquistare ora

I saldi del fine settimana di Best Buy Lab offrono risparmi a dir poco epici. Approfitta degli allettanti sconti di fine stagione sul sito per le esigenze di rientro a scuola o di aggiornamento dei gadget.

Per celebrare la festa del lavoro, la fine non ufficiale dell’estate, Best Buy sta tagliando i prezzi delle sue azioni. Tra il buffet del rivenditore Offerte per la festa del lavoro (Si apre in una nuova scheda) Sconti incredibili su laptopdispositivi, tablet, cuffie e altro ancora.

Per un periodo di tempo limitato, risparmia fino a $ 500 su laptop Intel come HP Spectre 2-in-1 – Ora $ 1.149 (Si apre in una nuova scheda). Sono $ 500 di sconto sui normali $ 1.649 e una delle migliori offerte del Labor Day che abbiamo monitorato. Il laptop in vendita è dotato di un display touchscreen 3K+ (3072 x 1920) da 16 pollici, una piattaforma Intel Evo Core i7 di 12a generazione, 16 GB di RAM, grafica Iris Xe e un SSD da 512 GB. Inoltre, viene fornito con una penna stilo ricaricabile HP e un cappuccio protettivo HP.

Questo è solo uno degli enormi sconti che troverai oggi su Best Buy. Sfoglia le migliori offerte dai saldi del Labor Day su Best Buy di seguito.

Assicurati di visitare il nostro sito Saldi per la festa del lavoro 2022 Concentra più risparmi di fine estate sui gadget indispensabili di oggi.

Migliori offerte di vendita di acquisto di festa del lavoro

laptop

Compresse

cuffia

Computer e schermi TV

telefoni