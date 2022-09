I migranti inviati a Martha’s Vineyard vengono portati volontariamente in una base militare per trovare riparo e supporto.

I migranti sono stati trasportati in aereo a Martha’s Vineyard mercoledì dal governatore della Florida Ron DeSantis. L’ultimo UN Una serie di mosse Da parte dei governatori repubblicani, hanno denunciato quelli che, secondo loro, sono sforzi federali insufficienti per proteggere il confine meridionale e spostare gli immigrati nel nord liberale. DeSantis ha fatto una mossa Fortemente condannato Dalla Casa Bianca, sostenitori degli immigrati e funzionari democratici.

In una chiesa che ospitava immigrati a Martha’s Vineyard, gli immigrati hanno esultato venerdì mattina quando hanno sentito che il governo del Massachusetts stava offrendo loro rifugio in una base militare di Cape Cod.

Si sono abbracciati l’un l’altro e la gente del posto prima di salire sugli autobus forniti dallo stato e dal governo locale.

Un volontario per l’aiuto ai migranti era tra coloro che li hanno abbracciati ed era in lacrime mentre se ne andavano.

“E’ stato il momento molto difficile di un’altra persona, di molte persone, della loro vita, e l’hanno condiviso con noi con tanta grazia, affetto e umorismo. Ed è un dono da accogliere nelle loro vite e nei loro cuori, ” disse Lisa Belcastro.

Un gruppo di avvocati per i diritti civili che lavorano con gli immigrati ha definito le loro storie “strazianti e irritanti”. Molti dei migranti si sono recati all’ospedale bisognosi di cure al loro arrivo sull’isola mercoledì.

Alcuni di questi immigrati sono stati mandati a Martha’s Vineyard anche se le udienze sull’immigrazione non erano programmate da nessuna parte vicino al Massachusetts, ha detto il gruppo. Gli immigrati rilasciati dalla custodia del governo spesso si spostano in altre città degli Stati Uniti mentre portano avanti il ​​loro processo di immigrazione.

“Questa trovata politica codarda ha messo a rischio i nostri clienti”, hanno affermato venerdì gli avvocati per i diritti civili in un comunicato stampa. “Alcuni ora hanno udienze sull’immigrazione a migliaia di chilometri di distanza lunedì”.

Alcuni avvocati del gruppo hanno accompagnato i migranti in autobus fino al sito di Cape Cod.

In attesa di aiuto per i migranti a Cape Cod

La Joint Base Cape Cod, un rifugio di emergenza già designato dall’agenzia statale per la gestione delle emergenze, è stata istituita per fornire “rifugi temporanei sicuri adeguati alle esigenze delle famiglie e degli individui”, ha affermato l’ufficio del governatore in un comunicato.

Gli immigrati saranno “alloggiati in stile dormitorio al JBCC, con spazi separati per ospitare individui e famiglie” e le famiglie non saranno separate, afferma il comunicato.

Avranno accesso a servizi tra cui legale, assistenza sanitaria, cibo, kit igienici e consulenza in caso di crisi, secondo l’ufficio di Baker.

Baker, un repubblicano, ha elogiato il rifugio temporaneo istituito dalla comunità di Martha’s Vineyard per gli immigrati in un “momento di urgente bisogno”.

“Siamo grati ai fornitori, ai volontari e ai funzionari locali che hanno intensificato Martha’s Vineyard negli ultimi giorni per fornire servizi immediati a queste persone”, ha detto Baker in un comunicato stampa.

La Casa Bianca ha condannato le azioni di DeSantis

La decisione di DeSantis di organizzare un volo di migranti verso il Massachusetts è una delle due mosse di alto profilo a nord dei governatori repubblicani del sud questa settimana. Giovedì sono arrivati ​​due autobus carichi di migranti inviati dal governatore Greg Abbott dal Texas. Casa del vicepresidente Kamala Harris Nella capitale della nazione.

Il Texas iniziò a mandare immigrati a Washington Questa primavera . Il governatore repubblicano dell’Arizona, Doug Ducey, ha seguito l’esempio quest’anno ed entrambi gli stati hanno inviato migliaia di immigrati a Washington. Abbott ha ampliato gli sforzi del Texas Include New York e Chicago

Giovedì alla Casa Bianca Condannato Le mosse di questa settimana di DeSantis e Abbott. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha accusato i governatori di usare gli immigrati come “pedine politiche” e ha definito le loro azioni una “trovata politica brutale e orchestrata”.

Rachel Rollins, l’avvocato degli Stati Uniti per il Massachusetts, parlerà con i membri del Dipartimento di Giustizia dell’invio di immigrati da parte di DeSantis a Martha’s Vineyard, anche se non ha informazioni sufficienti per dire se ha violato le leggi in tal modo. Lo ha detto ai giornalisti giovedì

Nonostante le visite senza preavviso a Martha’s Vineyard mercoledì, alcuni residenti dell’isola hanno lavorato rapidamente per fornire alcuni servizi vitali.

“La nostra isola ha messo insieme 50 letti, ha dato a tutti buon cibo, ha dato ai bambini un posto dove giocare, si è assicurata che le persone ricevessero l’assistenza sanitaria e il supporto di cui avevano bisogno”, ha affermato il rappresentante dello stato del Massachusetts Dylan Fernandez, un democratico che rappresenta l’isola. , Ha scritto su Twitter . “Siamo una comunità unita per sostenere gli immigrati”.

C’erano decine di migliaia di dollari Donato Per aiutare la comunità, l’amministratore di Edgartown Town, James Haggerty, ha detto venerdì alla CNN.

Haggerty ha affermato che nel complesso “l’evacuazione è schiacciante” e ha ribadito che la comunità dell’isola ha risposto a una richiesta di aiuto all’inizio di questa settimana, quando i migranti sono arrivati ​​senza preavviso.

“A volte siamo soli e senza paura qui, ma comprendiamo il percorso del viaggio e alla fine siamo una comunità che vuole aiutare le persone”, ha detto Hagerty.