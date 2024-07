I miliardari vendono azioni Nvidia e acquistano un fondo indicizzato che potrebbe salire del 5.655%, secondo alcuni analisti di Wall Street.

L’intelligenza artificiale è stata uno degli argomenti di investimento più caldi a Wall Street quest’anno. Nvidia (NASDAQ: NVDA) è diventato il titolo di IA per eccellenza grazie alla sua leadership nei processori di machine learning. Ma alcuni analisti di Wall Street vedono una grande opportunità in arrivo Bitcoin (CRYPTO: BTC) a causa della recente approvazione degli ETF spot su Bitcoin.

Gautam Chogani e Mahika Sapra di Bernstein ritengono che il prezzo del Bitcoin potrebbe raggiungere i 200.000 dollari entro il 2025, i 500.000 dollari entro il 2029 e 1 milione di dollari entro il 2030. Questa previsione in definitiva significa un rialzo del 1.415% rispetto al prezzo attuale di 66.000 dollari.

L’anno scorso, Cathie Wood ha stimato che il prezzo del Bitcoin potrebbe raggiungere 1,5 milioni di dollari entro il 2030, ma ha aumentato tale cifra a 3,8 milioni di dollari dopo l’approvazione degli ETF spot sul Bitcoin. Le sue ultime previsioni indicano un aumento del 5655% rispetto al prezzo attuale.

Molti gestori di hedge fund di successo hanno venduto azioni Nvidia durante il primo trimestre e allo stesso tempo hanno acquistato azioni Fondo iShares Bitcoin (NASDAQ: IBIT), uno degli ETF spot su Bitcoin recentemente approvati.

Ken Griffin di Citadel Advisors ha venduto 2,4 milioni di azioni Nvidia nel primo trimestre, tagliando la sua partecipazione del 68%. Allo stesso tempo, ha avviato un piccolo investimento in iShares Bitcoin Trust.

David Shaw di DE Shaw ha venduto 1,4 milioni di azioni di Nvidia nel primo trimestre, tagliando la sua partecipazione del 38%. Allo stesso tempo, ha avviato un piccolo investimento in iShares Bitcoin Trust.

Israel Englander di Millennium Management ha venduto 720.004 azioni Nvidia nel primo trimestre, tagliando la sua partecipazione del 35%. Allo stesso tempo, ha iniziato a costruire una posizione abbastanza ampia nell’iShares Bitcoin Trust, diventando la sua dodicesima partecipazione più grande escludendo i contratti di opzione.

I tre miliardari sopra menzionati sono degni di nota perché, secondo LCH Investments, gestiscono i tre maggiori hedge fund con guadagni netti sin dalla loro nascita. I lettori non dovrebbero interpretare le loro operazioni nel senso che Nvidia è un cattivo investimento, piuttosto che la diversificazione presenta dei vantaggi. Ecco perché iShares Bitcoin Trust è un utile investimento a lungo termine per gli investitori propensi al rischio.

Gli ETF Spot Bitcoin aprono le porte alla domanda da parte degli investitori istituzionali

In ogni dato momento, il prezzo del Bitcoin è determinato dalla domanda e dall’offerta. Tuttavia, l’offerta è limitata a 21 milioni di monete, quindi la domanda è in definitiva la forza trainante del movimento dei prezzi. In altre parole, la domanda di Bitcoin dovrebbe aumentare in modo significativo affinché il suo prezzo raggiunga 1 milione di dollari, e ancora di più affinché il suo prezzo raggiunga i 3,8 milioni di dollari.

Bernstein e Arc Invest ritengono che la domanda proverrà da… ETF Bitcoinche è una classe di attività completamente nuova che è stata precedentemente approvata Commissione per i titoli e gli scambi All’inizio di quest’anno, gli ETF sul mercato Bitcoin tracciavano il prezzo del Bitcoin mantenendo la criptovaluta come asset sottostante, rimuovendo le tradizionali fonti di attrito che avrebbero potuto tenere gli investitori al dettaglio e istituzionali fuori dal mercato, come descritto di seguito.

La storia continua

Gli ETF Bitcoin consentono agli investitori di aumentare la propria esposizione al Bitcoin attraverso conti di intermediazione esistenti. Ciò elimina la complessità di mantenere un portafoglio separato con uno scambio di criptovaluta. Semplifica inoltre la rendicontazione fiscale perché la maggior parte delle società di intermediazione si collega direttamente al software di preparazione fiscale.

Gli ETF Spot Bitcoin sono spesso più economici. L’iShares Bitcoin Trust ha un rapporto di spesa dello 0,25%, il che significa che gli investitori pagheranno 25 dollari all’anno per ogni 10.000 dollari nel fondo. Ma Coinbase La società di trading di criptovalute addebita commissioni che vanno dallo 0,4% allo 0,6% per transazione per ordini inferiori a 10.000 dollari, il che significa che gli investitori sono esposti a commissioni due volte più elevate: una volta al momento dell’acquisto e un’altra volta alla vendita.

Bernstein e Arc Invest si aspettano che Bitcoin segua percorsi diversi nel prossimo decennio, ma sono d’accordo su una cosa: la domanda da parte degli investitori istituzionali guiderà i guadagni attesi.

Siamo ancora nelle fasi iniziali dell’adozione, ma la domanda istituzionale di ETF spot su bitcoin è evidente nei recenti moduli 13F depositati presso la Securities and Exchange Commission. Come accennato, i tre maggiori hedge fund – Citadel Advisor, DE Shaw e Millennium Management – ​​hanno iniziato a investire nell’iShares Bitcoin Trust. Molte delle principali banche di investimento, tra cui… JP Morgan Inseguendo, Morgan StanleyE Wells FargoHanno anche acquistato ETF Bitcoin.

Ma la maggior parte degli investitori istituzionali attualmente detiene posizioni molto piccole, il che significa che le loro partecipazioni rappresentano parti insignificanti dei loro portafogli. Ma gli analisti Chugani e Sapra di Bernstein ritengono che gli investitori istituzionali siano “in procinto di valutare le posizioni lunghe nette poiché si sentono a proprio agio con la maggiore liquidità degli ETF”.

Allo stesso modo, Katie Wood di Arc Invest ritiene che gli investitori istituzionali finiranno per investire più del 5% dei loro portafogli in ETF Bitcoin. In questo contesto, lo scorso anno le istituzioni hanno gestito asset per circa 120 trilioni di dollari, quindi Ark prevede che questi investitori stanzieranno più di 6 trilioni di dollari in fondi negoziati in borsa Bitcoin in futuro. Se ciò accadesse, Wood afferma che il prezzo del Bitcoin potrebbe raggiungere i 3,8 milioni di dollari.

La storia dice che Bitcoin raggiungerà un nuovo massimo tra aprile 2025 e ottobre 2025

Bernstein era ottimista anche su Bitcoin a causa dell’evento di dimezzamento dell’aprile 2024. “Crediamo che il nuovo ciclo che inizia con l’halving non sia una coincidenza, ma piuttosto guidato da dinamiche uniche di domanda e offerta”, hanno scritto gli analisti in una nota recente.

Per illustrare, i sussidi per i blocchi Bitcoin – nuovi bitcoin assegnati ai minatori per risolvere enigmi crittografici per verificare i blocchi delle transazioni – vengono ridotti del 50% ogni volta che 210.000 blocchi vengono aggiunti alla blockchain. Questi eventi di dimezzamento si verificano circa una volta ogni quattro anni, l’ultima volta ad aprile.

Questo è importante perché Bitcoin ha già attraversato tre dimezzamenti e il suo prezzo ha sempre raggiunto un nuovo picco dopo 12-18 mesi, come mostrato nel grafico seguente.

Mezzo appuntamento

Massimo rendimento

E’ ora di tornare al culmine

novembre 2012

10,485%

371 giorni

Luglio 2016

3,103%

525 giorni

Maggio 2020

707%

546 giorni

Fonte: risorse digitali Fidelity.

Come mostrato sopra, i rendimenti post-dimezzamento si sono ridotti ad ogni successivo dimezzamento, semplicemente perché ogni successivo dimezzamento ha un impatto minore sull’offerta aggregata. Ma la storia suggerisce che Bitcoin raggiungerà il picco tra aprile 2025 e ottobre 2025.

Un avvertimento agli investitori

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri e non dovremmo mai dare per scontati gli obiettivi di prezzo. Bitcoin è una classe di asset relativamente nuova e il suo track record limitato significa che prevederne la performance è sostanzialmente impossibile.

Inoltre, il valore del Bitcoin è crollato di oltre il 50% in diverse occasioni, e cali simili sono probabili (se non probabili) in futuro. Gli investitori che sono a proprio agio con questi rischi dovrebbero prendere in considerazione l’acquisto di una quota dell’iShares Bitcoin Trust oggi stesso. Aggiungere esposizione alla criptovaluta è un ottimo modo per diversificare un portafoglio pesante su titoli AI come Nvidia.

JPMorgan Chase è un partner pubblicitario di The Ascent, una società Motley Fool. Wells Fargo è un partner pubblicitario di The Ascent, una società Motley Fool. Trevor Jennewein The Motley Fool ha posizioni in Nvidia. The Motley Fool ha posizioni e consiglia Bitcoin, Coinbase Global, JPMorgan Chase e Nvidia. Al Pazzo Eterogeneo Politica di divulgazione.

I miliardari vendono azioni Nvidia e acquistano un fondo indicizzato che potrebbe salire del 5.655%, secondo alcuni analisti di Wall Street. Originariamente pubblicato da The Motley Fool