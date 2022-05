I Minnesota Twins hanno inserito l’astro nascente Joe Ryan nell’elenco delle persone infette da COVID-19

MINNEAPOLIS – I Minnesota Twins entrano in campo da titolare Joe Ryan Nella lista delle persone infettate da COVID-19 mercoledì, il rookie debuttante è uscito dal suo prossimo ruolo.

Ryan avrebbe dovuto giocare giovedì contro Kansas City. L’allenatore Rocco Baldele ha detto che Ryan “sta andando davvero bene”.

Il 25enne braccio destro, che ha iniziato cinque volte la scorsa stagione dopo essere stato acquisito in un accordo con Tampa Bay, è 5-2 con un’ERA di 2,28 in otto partenze quest’anno. Ryan ha 14 camminate e 42 strike in 43 colpi con un avversario che colpisce una media di 0,186. Guida tutti gli juniores nelle major league in vittorie e inning e si classifica secondo in colpi.

Evocato i gemelli della mano sinistra Devin fonderia Da Tripla A St. Paul per prendere il posto di Ryan nella rotazione. Smeltzer ha fatto due partenze anticipate per i Twins e ne ha vinta una, con un’ERA di 1,74 in 10⅓ run. È sceso venerdì scorso prima di tornare Billy Uber Dalla lista degli infortunati, un movimento avanti e indietro a cui è abituato sin dal suo debutto nel 2019.

“Sta peggiorando”, ha detto Smeltzer. “Vuoi rimanere più a lungo. Nel tuo primo anno, giochi in qualche modo con i soldi della casa. Vai su e giù e sei felice di essere qui”. “Una volta che inizi a sentirti più a tuo agio qui, esibisci, e poi diventa più difficile una volta che ti fai tornare giù.”