I missili russi hanno colpito il porto dell’Ucraina; Kiev dice che si sta ancora preparando ad esportare grano

L’Ucraina ha detto che due missili hanno colpito l’area di una stazione di pompaggio del grano

Il ministro ha affermato che l’Ucraina continua a prepararsi per l’esportazione di grano

Mosca e Kiev hanno firmato venerdì un accordo di esportazione di grano

L’accordo ha cercato di evitare una grave crisi alimentare

Kiev (Reuters) – I missili russi hanno colpito sabato il porto di Odessa, nel sud dell’Ucraina, hanno detto l’esercito ucraino, minacciando un accordo firmato solo il giorno prima per revocare il divieto alle esportazioni di grano dai porti del Mar Nero e alleviare la carenza di cibo globale indotta dalla guerra.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che lo sciopero ha mostrato che non ci si poteva fidare di Mosca per attuare l’accordo. Tuttavia, la radio pubblica Suspilne ha citato l’esercito ucraino dicendo che i missili non hanno causato danni significativi e un ministro del governo ha affermato che i preparativi sono continuati per la ripresa delle esportazioni di grano dai porti del Mar Nero.

L’accordo firmato venerdì da Mosca e Kiev mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia è stato salutato come un importante progresso dopo quasi cinque mesi di combattimenti da quando la Russia ha invaso il suo vicino. È considerato fondamentale per frenare l’aumento dei prezzi alimentari globali consentendo le esportazioni di grano dai porti del Mar Nero, inclusa Odessa.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Venerdì, i funzionari delle Nazioni Unite hanno affermato di sperare che l’accordo sarebbe entrato in vigore entro poche settimane. Gli scioperi a Odessa hanno suscitato una forte condanna da parte delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea, degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Germania e dell’Italia. Leggi di più

Il ministro della Difesa turco ha detto che i funzionari russi avevano detto ad Ankara che Mosca “non aveva niente a che fare” con gli scioperi di Odessa. Né i commenti del ministero della Difesa russo né il riassunto serale dell’esercito di sabato hanno indicato alcun attacco missilistico a Odessa. Il ministero non ha risposto a una richiesta di commento di Reuters.

Secondo l’esercito ucraino, due missili Kalibr russi hanno colpito l’area della stazione di pompaggio del porto, mentre le forze di difesa aerea ne hanno abbattuti altri due. Un portavoce dell’aviazione ucraina, Yuri Ignat, ha affermato che i missili sono stati lanciati da navi da guerra nel Mar Nero vicino alla Crimea.

Suselny ha citato il comando militare meridionale dell’Ucraina che ha affermato che l’area di stoccaggio del grano del porto non era stata bombardata.

“Purtroppo ci sono feriti. L’infrastruttura portuale è stata danneggiata”, ha detto il governatore della regione di Odessa Maxim Marchenko.

Ma il ministro delle Infrastrutture Oleksandr Kobrakov ha dichiarato su Facebook: “Stiamo continuando i preparativi tecnici per il lancio delle esportazioni di prodotti agricoli dai nostri porti”.

passaggio sicuro

Lo sciopero sembrava violare i termini dell’accordo di venerdì, che consentirebbe un passaggio sicuro da e verso i porti ucraini.

“Non importa quello che la Russia dice e promette, troverà il modo di non farlo”, ha detto Zelensky in un video su Telegram.

“Questo attacco mette in dubbio la credibilità dell’impegno della Russia per l’accordo di ieri”, ha dichiarato il segretario di Stato americano Anthony Blinken in una nota.

“La Russia ha la responsabilità di approfondire la crisi alimentare globale e deve fermare la sua aggressione”, ha aggiunto.

Un portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha “inequivocabilmente condannato” gli scioperi, aggiungendo che la piena attuazione dell’accordo era imperativa.

I vigili del fuoco lavorano sul luogo di un attacco missilistico russo nel porto marittimo di Odessa, mentre l’offensiva russa sull’Ucraina continua, Ucraina, 23 luglio 2022. Servizio stampa delle forze congiunte della difesa meridionale / Inserito tramite Reuters READ Zelensky afferma che tutti coloro che hanno partecipato all'attacco di Kramatorsk saranno ritenuti responsabili Leggi di più

“I russi ci hanno detto che non hanno assolutamente nulla a che fare con questo attacco e stanno studiando da vicino la questione”, ha detto in una nota il ministro della Difesa turco Hulusi Akar.

“Il fatto che un incidente del genere sia accaduto subito dopo l’accordo che abbiamo preso ieri ci preoccupa davvero”, ha aggiunto.

L’Ucraina ha estratto le acque vicino ai suoi porti come parte delle sue difese belliche, ma in base all’accordo, i piloti guideranno le navi lungo canali sicuri. Leggi di più

Il Joint Coordination Center (JCC), composto da membri di tutte e quattro le parti dell’accordo, controllerà le navi in ​​transito dal Mar Nero allo Stretto del Bosforo in Turchia e destinate ai mercati mondiali.

Venerdì tutte le parti hanno convenuto che non ci sarebbero stati attacchi a queste entità e che spetterebbe al JCC risolvere qualsiasi attività vietata.

Sputare in faccia

“Il missile russo è (il presidente russo) lo sputo in faccia di Vladimir Putin” di Guterres e del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko.

Mosca ha negato la responsabilità della crisi alimentare, ha accusato le sanzioni occidentali di rallentare le sue esportazioni di cibo e fertilizzanti e ha accusato l’Ucraina di minare i suoi porti.

Il blocco imposto dalla flotta russa del Mar Nero ai porti ucraini dopo l’invasione di Mosca il 24 febbraio ha portato al sequestro di decine di milioni di tonnellate di grano e all’arenamento di molte navi.

Ciò ha esacerbato i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento globale e, combinato con le sanzioni occidentali alla Russia, ha alimentato l’inflazione dei prezzi di cibo ed energia. La Russia e l’Ucraina sono i principali fornitori globali di grano e la crisi alimentare globale ha spinto quasi 47 milioni di persone a una “grave fame”, secondo il Programma alimentare mondiale.

Funzionari delle Nazioni Unite hanno affermato che l’accordo riporterà le spedizioni di grano dai tre porti riaperti ai livelli prebellici di cinque milioni di tonnellate al mese. Leggi di più

Zelensky ha affermato che risparmierebbe 10 miliardi di dollari di grano in vendita esportando quasi 20 milioni di tonnellate del raccolto dell’anno scorso. Tuttavia, per quanto riguarda il conflitto più ampio, ha detto al Wall Street Journal che non può esserci cessate il fuoco senza riconquistare il territorio perduto.

La CNN ha riferito che venerdì anche il Dipartimento di Stato americano ha confermato la recente uccisione di due americani nella regione ucraina del Donbass, ma ha rifiutato di fornire dettagli. Il Dipartimento di Stato non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento della Reuters.

Tre persone sono rimaste uccise sabato quando 13 missili russi hanno colpito una base aerea militare e un’infrastruttura ferroviaria nella regione di Kirovohrad, nell’Ucraina centrale, ha detto in televisione il governatore regionale.

Un funzionario ucraino ha affermato che l’Ucraina ha colpito un ponte nella regione occupata di Kherson sul Mar Nero, prendendo di mira una rotta di rifornimento russa. L’agenzia di stampa russa TASS ha affermato che il vice capo dell’autorità regionale installata dalla Russia ha affermato che il ponte è stato colpito ma era ancora operativo. Leggi di più

Putin ha definito la guerra una “operazione militare speciale” e ha affermato che mirava a disarmare l’Ucraina e sradicare pericolosi nazionalisti. Kiev e l’Occidente lo chiamano un pretesto infondato per un’aggressiva presa di terra.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

(Segnalazione di Natalia Zenets a Kiev e Tom Balmforth a Londra e uffici Reuters). Scritto da Jacob Groenholt Pedersen e Matt Spitalnik; Montaggio di Frances Kerry, Louise Heavens, Grant McCall e David Gregorio

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.