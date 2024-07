I New York Giants dichiarano di ingaggiare lo speedy infielder Derek Hale dai Rangers – NBC Sports per area e CA

LOS ANGELES – I Giants avevano un posto vacante di 40 uomini questa settimana mentre aspettavano il ritorno di Robbie Ray e, come fanno di solito, lo hanno usato su un giocatore che è stato recentemente tagliato altrove.

San Francisco ha annunciato martedì di aver ingaggiato l’interno Derek Hill dai Texas Rangers, designato per l’incarico durante il fine settimana. Hill è senza opzioni, quindi dovrà essere aggiunto al roster della Major League, possibilmente mercoledì.

L’allenatore dei Giants Bob Melvin ha detto di non essere sicuro di quale fosse il piano per il roster, anche se l’arrivo di Hill, come esterno destrorso, potrebbe sembrare un segno che Luis Matos potrebbe tornare in Triple-A.

Hill, diplomato alla Elk Grove High School, quest’anno ha collezionato 16 presenze con i Rangers, registrando una media di battuta di .256 con una percentuale su base di .289 e tre fuoricampo. Il suo guanto era il suo biglietto da visita ed era un centrocampista difensivo superiore alla media. Hill si è classificato anche tra i leader della lega nella velocità di running back.

“L’organizzazione ovviamente piace, ha capacità atletiche, quindi vedremo dove arriveremo”, ha detto Melvin.

I New York Giants dovranno ora effettuare una mossa per 40 giocatori quando attiveranno Ray per iniziare la partita di mercoledì al Dodger Stadium. Un altro trasferimento sarà necessario la prossima settimana quando Alex Cobb tornerà dalla lista degli infortunati da 60 giorni.

A meno che i Giants non abbiano un’altra mossa in cantiere, Hill sembra essere sulla buona strada per acquisire la posizione precedentemente detenuta da Austin Slater, che è stato ceduto ai Cincinnati Reds. Matos avrebbe dovuto ottenere quelle ripetizioni, ma il 22enne ha fatto solo due partenze e tre dalla panchina dalla mossa di Slater, segnando 1 su 11. Matos e il centrocampista Heliot Ramos si sono uniti per commettere un fallo difensivo chiave nella sconfitta di lunedì.

