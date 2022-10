I New York Mets sopravvivono dietro Jacob Degrom, Game of Strength 3

New York – Mets Ice Giacobbe Degrom Sabato sera non poteva fare a meno di pensare al suo futuro. Con il libero arbitrio incombente e i San Diego Padres che fanno la loro prima partita della National League Wild Card Series, DeGrum ha detto di aver iniziato in Gara 2 rendendosi conto che se non avesse giocato bene, potrebbe essere l’ultima volta che si è fatto vivo il campo Citi da collezionista. .

“Ci ho pensato, ma la speranza era di vincere una partita di baseball e continuare a giocare”, ha detto Degrom.

È entrato, ha disputato sei inning e ha concesso cinque colpi e due punti in due passeggiate con otto colpi nella vittoria per 7-3 dei Mets. La vittoria ha assicurato a DeGrom almeno un altro giorno per vestirsi da Mets, domenica sera quando i Padres e i Mets giocano in Gara 3.

DeGrom ha dato il tono all’inizio, iniziando il gioco lanciando 12 lanci a oltre 99 mph e sette a 100 mph. Si ritirò dalla cima della squadra dei Padres in ordine e cancellò le lumache Juan Soto E il Mane Machado altalene. Per tutta la serata, Degrom ha fatto affidamento principalmente sul suo speedball – che ha superato i 100 mph in 19 dei suoi 99 lanci – e sullo slider, lanciando la palla solitaria solo due volte e cambiandola sei volte. Sessanta dei suoi calci erano scioperi.

Padres ha segnato due gol di Degrom, il primo arrivato in casa da Trento Greshamil secondo in diverse notti.

«Devo dare il cappello a Trent, quell’Homer», disse Degrom, «sentiva bene di esserci appena arrivato».

Il secondo tempo è arrivato dopo che Degroom ha marciato verso Gresham per guidare il quinto, come difensore di Padres. Gorexson Brovar Colpisci un RBI relativo al gioco lungo la linea del campo a destra. DeGrom ha lanciato cinque diapositive di fila al Provar a sei campi.

“È qualcosa a cui vorrei andare rapidamente”, ha detto Degrom a Profar at-bat. “Mi sentivo solo come se avessi una buona sensazione al riguardo; ne ho solo tirato un sacco di fila, e rimane buono”.

Degrom ha detto di aver colpito un solco durante la sua ultima curva sulla collina.

Slider è stato bravo e veloce con la palla, in realtà [Padres first baseman Brandon] seccoNe ho buttato via uno dove volevo, disse Degrom. Mi sentivo come se avessi fatto un aggiustamento lì, e nel sesto inning mi sentivo meglio. “

Dopo l’uscita di DeGrom, il manager dei Mets Buck Showalter ha fatto una scelta insolita per concludere Edwin Diaz Nel settimo tempo. Con Gresham che ha battuto due padroni di casa contro i Mets durante le prime due partite della serie, Showalter ha voluto sfidare il giocatore di Padres con il lealista più duro della squadra prima di salire in cima alla formazione di San Diego in una partita 3-2.

Contro Diaz, Grisham è stato squalificato davanti a Padres Musk Austin Nola nel mezzo. Diaz ha quindi eliminato Provar e Soto per finire il settimo inning.

Diaz è tornato all’ottavo inning. Dopo aver sollevato Machado da terra, ha camminato Josh Bell barrare Jake Kronworth. Quindi Showalter è arrivato al mucchio per sostituire Diaz con il diluente Adam OttavinoChe ha colpito Drury per terminare l’inning.

Showalter ha detto che non aveva intenzione di far servire a Diaz tre punti e finire la partita.

“Quando erano nell’ordine di battuta, abbiamo avuto un problema con Gresham. Non avevo intenzione di andare nel terzo con lui”, ha detto Showalter di Diaz. “C’erano cose che lo avrebbero cambiato; se avesse avuto due round da otto tiri, ci avrei pensato”.

Diaz ha chiesto di rimanere nella competizione per finire Drury, ma Showalter ha detto che aveva bisogno che fosse disponibile per la terza partita di domenica.

“Mi sentivo benissimo”, ha detto Diaz. “Pensavo di poter eliminare Drury, ma mi ha detto che aveva bisogno di me domani e che era abbastanza per oggi”. “Quindi, ho detto che vinciamo la partita domani.”