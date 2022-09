I New York Yankees hanno messo Anthony Rizzo in IL, per chiamare Ronald Guzman

I New York Yankees si preparano Antonio Rizzo Nella lista degli infortunati in vista della partita di mercoledì contro i Minnesota Twins, la squadra chiamerà in prima base Ronald Guzman per sostituirlo.

Aaron Boone, manager degli Yankees, ha detto che Rizzo aveva avuto mal di testa negli ultimi giorni e aveva già affrontato problemi di rimonta persistenti. Rizzo ha ricevuto un’epidurale per alleviare il dolore alla schiena, ma la squadra non è sicura se il mal di testa e le iniezioni siano collegati.

“Non pensiamo così sulla base di questo, ma aveva mal di testa”, ha detto Boone. “È difficile da dire. So che alcune delle immagini e delle cose erano buoni segnali come non lo erano, ma penso che stiano cercando di capire esattamente perché”.

Boone ha detto che Rizzo “non può fare molto” ora a causa dei mal di testa una volta che si è svegliato. Rizzo è in calo dall’inizio di agosto, segnando .208/.299/.442, ma ha raggiunto .225/.339/.493 in totale con 30 Homer in questa stagione.

Con Guzman non nel roster di 40 giocatori, gli Yankees dovranno fare una mossa simile prima delle partite di mercoledì. In 90 partite in questa stagione per gli Scranton/Wilkes-Barre Rail Raiders, Guzman ha segnato .260/.357/.466 con 12 colpi di testa.

Boone ha anche detto giocatore DJ Limaheu Avrà bisogno di una pausa per affrontare il problema dell’alluce, aggiungendo che non avrebbe giocato nella partita di martedì. Boone ha detto che l’infortunio al dito del piede di LeMahieu ha influenzato la sua forza sul tabellone e non qualcosa che sarebbe migliorato con alcuni giorni di riposo. Avrà bisogno di tempo fuori stagione.

inoltre, Giancarlo StantonBoone, che ha lasciato la partita di lunedì per un infortunio dopo aver ferito diversi palloni al piede e alla caviglia, potrebbe essere un’opzione per la squadra durante il suo doppio colpo di testa. Una radiografia è risultata negativa dopo la partita di lunedì.

Con buone notizie sul fronte degli infortuni degli Yankees, Luigi Severino Mercoledì suonerà i Double-A Somerset Patriots e lancerà circa 55 run. Severino ha detto che spera che questa sia la sua ultima apparizione in riabilitazione. Severino ha dichiarato in numerose occasioni di sentirsi pronto per il rientro e di non essere contento di essere nella lista degli infortuni per 60 giorni. In 16 partenze in questa stagione, Severino ha 3.45 ERA e 1.07 WHIP in 86 corse visualizzate su 16 partenze. –