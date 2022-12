I nuovi chatbot possono cambiare il mondo. Puoi fidarti di loro?

Questo mese ha presentato Jeremy Howard, un ricercatore di intelligenza artificiale chatbot online Chiamata Chiacchierare alla figlia di 7 anni. È stato rilasciato pochi giorni fa da OpenAI, uno dei laboratori di intelligenza artificiale più ambiziosi al mondo.

Le disse di chiedere al chatbot sperimentale cosa avesse in mente. Ho chiesto perché è stata utilizzata la trigonometria, da dove vengono i buchi neri e perché i polli hanno incubato le loro uova. Ogni volta rispondeva in una prosa chiara e punteggiata. Quando ha chiesto un programma per computer in grado di prevedere la traiettoria di una palla lanciata in aria, le ha dato anche quello.

Nei prossimi giorni, il signor Howard, scienziato di dati e professore il cui lavoro ha ispirato la creazione di ChatGPT e tecnologie simili È venuto a vedere un chatbot come un nuovo tipo di tutor personale. Poteva insegnare a sua figlia matematica, scienze e inglese, per non parlare di altre importanti lezioni. Primo fra tutti: non credere a tutto ciò che ti viene detto.

“Mi dà un grande piacere vederla imparare in questo modo”, ha detto. “Ma le ho anche detto: non fidarti di tutto ciò che ti dà. Può andare storto”.