I nuovi monitor da gioco di Alienware sono caratterizzati da frequenze di aggiornamento elevate e un supporto per le cuffie retrattile

Dell introdurrà due nuovi monitor a marchio Alienware questo autunno. Prima che tu chieda, non si vedono QD-OLED Dipinti come saliva che meritano . Il più interessante dei due nuovi monitor è l’AW2723DF da 27 pollici. È dotato di un pannello LG Nano IPS con risoluzione 2560 x 1440, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta grigio-grigio di 1 ms.

L’overclocking di fabbrica ti consente di spingere la frequenza di aggiornamento a 280Hz per giochi come coraggioso E il Counter-Strike: offensiva globale. Per giochi più coinvolgenti, il monitor è dotato del supporto per AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-Sync. Non è dotato di attenuazione locale, ma per quel che vale, le prestazioni HDR sono state abbastanza buone da consentire all’AW2723DF di ottenere il badge VESA DisplayHDR 600.

L’Alienware AW2723DF è il monitor ideale per i giocatori che creano contenuti laterali. Lo schermo AW2723DF copre il 95% della gamma di colori DCI-P3. L’interruttore nel menu OSD del monitor consente di passare a sRGB quando si lavora sul Web. Come con la maggior parte dei monitor Dell, l’AW2723DF non ti lascerà bisogno di porte. Oltre alle consuete connessioni DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0, il monitor è dotato di più ingressi USB 3.2 Gen 1, oltre a un jack per cuffie e un’uscita audio. Tutto ciò che manca è un file . Una novità nel design di Alienware è un gancio retrattile per le cuffie. Il supporto offre regolazioni di rotazione, rotazione, inclinazione e altezza. È inoltre possibile montare lo standard VESA AW2723DF se si desidera utilizzarlo con il braccio del monitor.

Per il pubblico di gioco competitivo, c’è l’AW2523HF. Viene fornito con un pannello IPS LG da 25 pollici con risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento di 360 Hz e tempo di risposta di 0,5 ms da grigio a scala di grigi. Lo schermo copre il 99 percento della gamma di colori sRGB ed è certificato FreeSync Premium Pro. Come la sorella, l’AW2523HF è dotato di un gancio retrattile per riporre le cuffie da gioco. L’AW2523HF è inoltre dotato di un supporto esagonale invece del supporto a forma di V che trovi sulla maggior parte dei monitor Alienware. Dell afferma che il design conferisce all’AW2523HF un ingombro ridotto.

Dei due monitor, l’AW2523HF arriverà per primo. Sarà in vendita il 7 settembre per $ 450. Nel frattempo, l’AW2723DF costerà $ 650 quando arriverà sugli scaffali dei negozi il 6 ottobre.