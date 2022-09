I paesi dell’UE stanno discutendo su un tetto ai prezzi del gas

L’Unione Europea approva l’imposta sugli utili inaspettati per l’energia

I paesi stanno cercando di fissare un tetto per i prezzi del gas come passo successivo

I paesi sono divisi su come contenere i prezzi esorbitanti

BRUXELLES (Reuters) – I paesi dell’Unione Europea hanno discusso venerdì su se e come porre fine ai prezzi incontrollati del gas, con la Germania tra quelli contrari alla misura che altri 15 paesi ritenevano necessaria per affrontare la crisi energetica dell’Europa.

I ministri dei 27 Stati membri dell’Unione Europea, che si sono incontrati venerdì a Bruxelles, hanno approvato dazi sui profitti imprevisti delle compagnie energetiche nel tentativo di contenere l’aumento dei prezzi dell’energia esacerbato dalla guerra della Russia contro l’Ucraina.

L’accordo copre una tassa sugli utili in eccesso per le società di combustibili fossili realizzata quest’anno o il prossimo, un’altra tassa sulle entrate in eccesso generate dai produttori di energia a basso costo dall’aumento dei costi dell’elettricità e una riduzione obbligatoria del 5% dell’uso di elettricità durante i periodi di punta.

Ma la Repubblica Ceca ha affermato che ciò non è sufficiente e che molti paesi dell’UE si aspettano una proposta dalla Commissione europea esecutiva del blocco sulla fissazione di un tetto per il prezzo del gas.

Parlando dopo l’incontro, il commissario europeo per l’Energia Kadri Simsun ha affermato che non c’è accordo su come sarebbe stato quel limite.

“Cercheremo di negoziare un corridoio di prezzo piuttosto che un tetto fisso che ci consentirà di abbassare i costi per i nostri consumatori”, ha detto in una conferenza stampa.

“Il gas all’ingrosso è un’opzione legittima, ma richiede un intervento di mercato radicale”, ha affermato, aggiungendo che molti “termini non negoziabili” dovrebbero essere messi insieme a un tale limite affinché funzioni.

Il ministro dell’Energia italiano ha affermato che un gruppo di paesi discuterà tra di loro le idee la prossima settimana per un limite o “indicizzazione intelligente” per aiutare la commissione a elaborare una proposta legale che tutti i paesi potrebbero sostenere.

“La priorità ora è ridurre il prezzo del gas. Ma c’è una seconda priorità: evitare che questo tipo di misure porti a una carenza di gas”, ha affermato Roberto Cingolani.

15 paesi, tra cui Francia, Italia e Polonia, questa settimana hanno chiesto a Bruxelles di proporre un price cap su tutte le transazioni di gas all’ingrosso per contenere l’inflazione.

Il vice primo ministro ceco Josef Sekila e il commissario europeo per l’energia Kadri Simsun tengono una conferenza stampa dopo la riunione dei ministri dell’energia dell’UE sull’aumento dei prezzi dell’energia, a Bruxelles, in Belgio, il 30 settembre 2022. REUTERS/Yves Hermann Leggi di più

Il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck ha affermato di ritenere che i ministri dell’UE possano trovare una “soluzione migliore” per i massimali di prezzo prima del prossimo incontro dell’11 ottobre.

“Un tetto fisso al prezzo del gas può avere successo solo se rispondiamo alla domanda su cosa accadrà se non arriva abbastanza gas in Europa… L’unica risposta che ho sentito è che l’importo sarà diviso in quel momento. Non credo che sia così una possibile cosa politica”.

‘Smettila di combattere’

La Commissione ha avvertito questa settimana i paesi che l’ampia capitalizzazione richiederebbe “significative risorse finanziarie” per finanziare gli acquisti di emergenza di gas se i prezzi di mercato superano il tetto dell’UE.

Danimarca, Austria e Paesi Bassi si sono schierati con la Germania in opposizione all’idea, che secondo loro potrebbe lasciare i paesi in difficoltà per acquistare gas se non possono competere con gli acquirenti nei mercati globali a prezzi competitivi.

Bruxelles ha indicato che l’UE potrebbe procedere con la fissazione di un tetto dei prezzi più ristretto, ad esempio limitando le forniture di gas russo, ma paesi come il Belgio e l’Ungheria si sono opposti. Un’altra idea, simile a quella che la Spagna stava già facendo in patria, era quella di prendere di mira specificamente il gas utilizzato per la produzione di energia.

Con l’introduzione di misure a livello dell’UE, Bruxelles spera di aggirare gli approcci nazionali asimmetrici dei governi alla crisi energetica, che ha visto i paesi più ricchi dell’UE spendere più di quelli più poveri per distribuire denaro alle imprese in difficoltà e ai consumatori alle prese con le bollette.

La Germania, la più grande economia d’Europa, giovedì ha messo in atto un pacchetto da 200 miliardi di euro per far fronte all’aumento dei costi energetici, compreso il freno ai prezzi del gas.

Claude Turmes, ministro dell’Energia del Lussemburgo, ha esortato l’Unione Europea a intervenire e fermare la “folle” corsa alla spesa tra i paesi.

“Questa è la prossima frontiera per ottenere più solidarietà e fermare questa lotta interna”, ha detto Turmes. (1 dollaro = 1,0182 euro)

(Rapporto aggiuntivo di Kate Abnett, Gabriella Bazincka, Philip Blinkensop, Bart Meijer, Marien Strauss, Elvis Armellini e John Chalmers; montaggio di Alex Richardson

