I pagamenti delle auto sono in media di $ 712 al mese poiché i prezzi delle auto nuove e usate continuano a salire

Il prezzo medio dell’auto diventa più basso per la persona media, con pagamenti mensili tipici che raggiungono i massimi storici.

Secondo un rapporto di Cox Automotive e Moody’s Analytics, l’accessibilità economica nuovi veicoli Ha continuato a salire a maggio per il quarto mese consecutivo, con premi mensili per auto in media di $ 712 al mese.

“Purtroppo per un segmento della popolazione che potrebbe averne più bisogno, sta diventando sempre più fuori portata”, ha affermato Evan Drury, senior director of insights presso l’esperto di acquisto di auto Edmunds, Dillo a NPR Difficoltà nell’acquisto di un’auto.

Indice dei prezzi al consumo I dati di maggio hanno mostrato che negli ultimi 12 mesi i prezzi delle auto nuove sono aumentati del 12,6% e questo, combinato con tassi di interesse più elevati, ha portato a pagamenti mensili più elevati che mai.

Le auto usate sono aumentate del 16,1%.

I prezzi delle auto usate continuano a salire in base ai prezzi del gas e i record della catena di approvvigionamento guidano la domanda

Secondo Kelly Blue Book, il prezzo medio di acquisto di un’auto nuova a maggio è stato di $ 47.148.

“Scherzo con le persone sul fatto che ogni acquisto di un’auto nuova è un acquisto di auto di lusso e non mi interessa cosa compri”, ha detto Drury a NPR.

Gli acquirenti a reddito medio sono esclusi dal mercato delle auto nuove

Il rapporto di Cox e Moody’s ha affermato che maggio ha visto una media di 41,3 settimane di reddito necessarie per acquistare l’auto nuova media.

Il motivo principale dell’aumento dei prezzi è la costante carenza di chip per computer Ciò gestisce molte funzioni chiave nei veicoli moderni. Secondo Rebecca Rydzewski di Cox Automotive, le cose potrebbero non peggiorare, ma non c’è alcun segno che migliorino presto.

Redzowski ha detto in una dichiarazione inclusa Rapporto Cox nel mese di giugno. “Tuttavia, non ci si dovrebbe aspettare un calo dei prezzi, perché le forniture limitate nel nuovo mercato manterranno i prezzi a un livello elevato fino al 2023”.