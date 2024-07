I partecipanti al Minnesota Yacht Club Festival si sono goduti il ​​primo giorno ad Harriet Island

I fan ascoltano il cantante country Morgan Wade durante il St. Paul Yachting Festival sull’isola Harriet a St. Paul venerdì 19 luglio 2024. (John Otey/Pioneer Press)

La cantante country Morgan Wade si esibisce durante il St. Paul Yacht Club Festival sull’isola di Harriet a St. Paul venerdì 19 luglio 2024. (John Otey/Pioneer Press)

I fan di Gwen Stefani ballano e cantano mentre indossano magliette con la scritta “Holla Back” mentre ascoltano il cantante country Morgan Wade durante la serata di St. Paul Yacht Club ad Harriet Island a St. Paul venerdì 19 luglio 2024. (John Otey/Pioneer Press)

La cantante country Morgan Wade si esibisce durante il St. Paul Yacht Club Festival sull’isola di Harriet a St. Paul venerdì 19 luglio 2024. (John Otey/Pioneer Press)

Melissa Nelson di St. Cloud balla con un hula hoop mentre ascolta la band del Minnesota Harbour & Home durante il St. Paul Yachting Festival sull’Harriet Island a St. Paul venerdì 19 luglio 2024. (John Otey/Pioneer Press)

I fan ascoltano il cantante country Morgan Wade durante il St. Paul Yachting Festival sull’isola Harriet a St. Paul venerdì 19 luglio 2024. (John Otey/Pioneer Press)

Fatta eccezione per l’abbandono della nave da parte di una big band all’ultimo minuto, venerdì il primo giorno del nuovo Minnesota Yacht Club Festival all’Harriet Island Regional Park di St. Paul è andato tutto liscio.

Il festival Yacht Club, che continua sabato, è il primo grande festival rock e pop sull’isola di Harriet dal River’s Edge Music Festival di Live Nation nel 2012. Sebbene il promotore del concerto di St. Paul abbia promesso di impegnarsi cinque anni dopo, la gigantesca compagnia ha perso abbastanza soldi per essere convinto a ritirarsi dopo un anno.

Live Nation possiede il 51% dell’organizzatore di yacht club C3 Presents, una società con sede ad Austin, in Texas, che gestisce anche il festival musicale Austin City Limits, il festival Voodoo Music + Arts Experience e il festival contemporaneo Lollapalooza. Ma Live Nation sembra lasciare che C3 segua la propria strada.

Alcuni spettatori dei concerti si sono lamentati dei prezzi di cibo e bevande e delle lunghe code, ma in termini di accesso al sito, infrastrutture e atmosfera generale, l’esperienza di C3 nell’organizzazione di festival è diventata abbondantemente chiara nel tardo pomeriggio di venerdì, quando Joan Jett e i Blackhearts si sono esibiti in un concerto di un’ora. spettacolo davanti ad una grande folla di persone sorridenti e danzanti. (Gli organizzatori non hanno annunciato il numero delle presenze, ma hanno detto che si aspettano più di 30.000 persone in ciascuno dei due giorni.)

Giovedì, i social media dello Yacht Club hanno annunciato che la band rock del sud riunita, i Black Crowes, si era ritirata dal concerto previsto per venerdì alle 20:00 a causa di una “malattia della band”. (Le crew, tuttavia, non hanno affrontato la loro assenza online.) Invece di abbozzare una sostituzione dell’ultimo minuto, il festival ha rielaborato il programma e ha concesso a diverse band più tempo sul palco. La band locale Durry è stata ritardata di quasi due ore rispetto al programma per un concerto iniziato alle 17:40, mentre la band indie folk di Seattle Head and the Heart si è spostata all’orario previsto delle 20:00.

I favoriti locali, i Gully Boys, hanno aperto il festival alle 13:00 sul palco principale, seguiti dal gruppo locale Harbour and Home sul palco più piccolo. Da quel momento in poi le esibizioni si sono alternate tra i due palchi, con solo pochi minuti tra i gruppi.

I set del chiassoso artista country Morgan Weed e dei rocker indie Michiganders hanno aperto la strada a Joan Jett e ai Blackhearts, che si sono guadagnati applausi per i loro successi “Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah)”, “I Love Rock ‘n’ Roll” e “Crimson and Clover.” e “Everyday People”, oltre alle canzoni originali della band “I Hate Myself for Loving You” e “Bad Reputation”. Hanno anche fatto una cover della canzone dei Sostituzione “Androgynous”, con Jett che rende omaggio alla defunta band di Minneapolis e al loro leader Paul Westerberg.

Il sindaco di St. Paul Melvin Carter è salito sul palco prima dello spettacolo di Gwen Stefani e ha chiesto al pubblico di applaudire la polizia e gli altri lavoratori della città che hanno contribuito all’organizzazione del festival. Ha anche suggerito che il festival tornerà per un secondo anno nel 2025.

Stefani – che è stata promossa come star principale insieme all’atto di chiusura di venerdì Alanis Morissette e ai Red Hot Chili Peppers che erano l’attrazione principale di sabato – si è esibita con ballerini e video con un suono che sembrava più forte rispetto ai gruppi precedenti. Ha detto al pubblico che suo cognato è del Minnesota, quindi questo la rende una specie di locale. Ha poi invitato suo marito, l’ex allenatore di “The Voice” Blake Shelton, a cantare la loro canzone attuale, “Purple Irises”.

Sono passati circa 18 anni dal suo ultimo singolo di successo, ma Stefani è rimasta sotto i riflettori grazie al marito di alto profilo e ai singoli in duetto semi-regolari che hanno pubblicato negli ultimi otto anni. Stefani e la sua band No Doubt si sono riuniti ad aprile per esibirsi come headliner al Coachella ottenendo recensioni entusiastiche, ma devono ancora annunciare eventuali piani futuri insieme. Qualunque cosa sia accaduta, il pubblico di venerdì – che era pesante per i millennial che invecchiano e il Gen

Il Minnesota Yacht Club Festival si conclude sabato con un concerto con Soul Asylum, Hippo Campus, Trombone Shorty, Orleans Avenue, Hold Steady e Gary Clark Jr. Prole e Red Hot Chili Peppers.