I pesci fossili rivelano le più antiche “mascelle” prima conosciute

Cito l’oceano, ed è difficile non pensare alle fauci. Le acque profonde hanno molte bocche rivestite di denti: topi trappola per orsi per squali e delfini, labbra rilassate per pesci e coralli di acque poco profonde e un filtro per balene gigantesche. La mascella di pesce alla fine è strisciata fuori dai mari milioni di anni fa e ha dato origine ai vertebrati con la mascella che abbiamo oggi.

Ma quando è apparsa una tale innovazione evolutiva? Una coppia di fossili scoperti nel sud della Cina suggerisce che la risposta potrebbe trovarsi decine di milioni di anni più in profondità di quanto si pensasse in precedenza. I risultati – che includono nuove specie di pesci precoci magnificamente conservate, i più antichi denti di vertebrati conosciuti e un sacco di pesci corazzati – sono stati pubblicati mercoledì nel corso di quattro anni. foglie in natura.

ha detto Matt Friedman, un paleontologo dell’Università del Michigan che non è stato coinvolto nella ricerca ma ha scritto Saggio di prospettiva che ha accompagnato i documenti sulla natura.