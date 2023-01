I Philadelphia Eagles ospiteranno i New York Giants nel round di playoff della NFL

Filadelfia (WPVI) – La partita è impostata!

Filadelfia 1 testa di serie le aquile Ospiterà i New York Giants della NFL (sesta testa di serie). Qualificazioni di sezione il giro.

La partita si giocherà alle 20:15 di sabato 21 gennaio al Lincoln Financial Field.

I Giants hanno ribaltato la testa di serie numero 3 dei Minnesota Vikings domenica sera nel Wild Card Round.

Relativo | I fan degli Eagles aspettano nella lunga fila di Ticketmaster per ottenere i loro biglietti per i playoff

Daniel Jones è passato per 301 yard e due touchdown e ha corso 15 volte per 79 yard nella sua prima partita di playoff in carriera con i New York Giants, assicurandosi una vittoria per 31-24.

Il vincitore della partita di Monday Night Football di stasera tra Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers affronterà i San Francisco 49ers. Puoi guardare questa partita qui su 6abc a partire dalle 20:15

Gli Eagles hanno sconfitto i Giants due volte nella stagione regolare: durante la settimana 14 con una vittoria per 48-22 e durante la settimana 18 con una vittoria per 22-16 per assicurarsi la testa di serie.

Anche con il rally di fine stagione dei Giants e il quarterback Jalen Hurts che si sta ancora riprendendo da una distorsione alla spalla subita nella settimana 15, gli Eagles hanno il vantaggio della loro settimana di addio. Un’altra cosa da considerare: in quella partita della settimana 14, gli Eagles hanno tenuto il running back Saquon Barkley a sole 28 yard, la sua seconda produzione minore della stagione.

Imparentato: Super Bowl o bancarotta: qualsiasi cosa meno di un titolo sarebbe una delusione per gli Eagles di livello più alto

Nella AFC, la testa di serie numero 1 dei Kansas City Chiefs ospiterà la testa di serie numero 4 dei Jacksonville Jaguars sabato 21 gennaio alle 16:30.

Domenica 22 gennaio alle 15:00 i Buffalo Bills, 2° classificato, ospiteranno i Cincinnati Bengals, 3° classificato.

ESPN ha contribuito a questo rapporto.