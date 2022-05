I possessori di Nintendo Switch ricevono un raro regalo gratuito

Nintendo sta lanciando alcune prove gratuite, ora gioca per loro Mario Strikers: Battle League Ma queste esperienze di solito vengono con condizioni associate. A volte queste catene includono persone che devono avere un’iscrizione attiva a Nintendo Switch Online per testare un gioco e, se l’esperienza è per Nintendo Switch Online stessa, Nintendo in genere la limita ai nuovi utenti, il che significa che se mai l’hai non sono ammissibili. Ma questa volta è cambiato, con Nintendo che offre a tutti una prova di sette giorni di Nintendo Switch Online, indipendentemente dal fatto che sia la prima, la seconda o la centesima volta che si iscrivono al servizio.

Lo spettacolo è stato annunciato attraverso i social media di Nintendo, senza restrizioni insolite evidenziate più volte nelle pubblicazioni dell’azienda. L’unico inconveniente di questa offerta è che “La prova gratuita è disponibile una volta per account NintendoQuindi non puoi abbonarti, annullare e ripetere la procedura a tempo indeterminato per mantenere attivo l’abbonamento fino al termine del periodo di prova. Dovrai anche assicurarti che il rinnovo automatico sia disattivato se non prevedi di mantenere l’abbonamento o altrimenti rischi di pagarlo quando non hai intenzione di farlo”, ha detto Nintendo. .

Ottieni una prova gratuita di 7 giorni di #NintendoSwitchOnlineanche se hai già attivato una precedente prova gratuita! Divertiti a giocare con funzionalità online come #NintendoSwitchSportsE il # Mario kart 8 Deluxe e #splash 2! Scopri di più: https://t.co/L5pPCOpKDT pic.twitter.com/vDzp5DVvXL – Nintendo America 27 maggio 2022

Come spiegato da Nintendo nel suo post di annuncio, hai due allettanti opzioni da provare dopo aver riscattato la tua prova gratuita se è la prima volta che ti iscrivi o se hai lasciato scadere l’abbonamento in passato. Nintendo Switch Sport È uscito qualche tempo fa non è terribile e Si è rivelato molto divertente. La demo sopra per attaccanti Chiamata Mario Strikers: Battle League: Primo Calcio È limitato solo agli abbonati online di Nintendo Switch, ma una volta attivata la prova gratuita, sarai idoneo anche per quello.

Oltre alla libreria di giochi a pagamento, Nintendo include anche alcuni vecchi giochi gratuiti nel catalogo di Nintendo Switch Online come funzionalità di abbonamento. Questi giochi provengono da NES e Super NES, nonché da altre offerte di terze parti e, sebbene i giochi per Nintendo 64 siano disponibili con determinati abbonamenti online, non aspettarti di giocarci attraverso questa prova gratuita. Nel suo annuncio, Nintendo ha specificato che “la prova gratuita non può essere scambiata con un abbonamento Nintendo Switch Online + Expansion Pack” e non può essere utilizzata per estendere l’abbonamento esistente per altri sette giorni.

Nintendo non ha specificato quanto durerà questo accordo, quindi assicurati di approfittarne finché puoi prima che finisca.