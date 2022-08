I prezzi dei giochi Marvel e Tomb Raider sono scesi a $ 0,70 durante un’enorme vendita

C’è una vendita a sorpresa questo fine settimana che verrà lanciata su piattaforme PlayStation, Xbox e PC (tramite Steam), e se hai il gioco Tomb Raider o Marvel che hai fatto, potresti essere in grado di prenderlo e altro ancora a prezzi eccezionalmente bassi. La vendita include entrambi questi vantaggi e molti altri giochi come i giochi Deus Ex e include titoli come Marvel’s Avengers, Marvel’s Guardiani della GalassiaE il L’ombra del Tomb Raider Oltre alle versioni di gioco più costose.

Square Enix, per chi potrebbe averlo perso la notiziaDi recente ha venduto i suoi studi occidentali tra cui Crystal Dynamics, Eidos-Montreal e Square Enix Montreal. È stato acquisito dall’Embracer Group così come i giochi su cui stavano lavorando, incluso il servizio live Meravigliosi Vendicatori questo gioco Ricevo ancora nuovi contenuti. Ora che è un file Acquisizione completataSembra che Square Enix stia cercando di scaricare il suo inventario rimanente di giochi come quelli della serie Marvel e Tomb Raider.

In quanto tali, questi giochi sono davvero economici al momento. Ad esempio, meno di $ 1 è economico. Giochi classici di Tomb Raider Come Tomb Raider: Underworld E il Tomb Raider: Angelo dell’oscurità Meno di un dollaro in questo momento che la gente non ammette, ma puoi anche ottenere Gruppo Tomb Raider Su Steam è di $ 20,20 mentre il prezzo normale è di $ 201,99.

Gli stessi tipi di offerte possono essere trovati anche guardando i giochi Marvel. Purtroppo per chi non ha già il gioco, sembra che entrambi Copie dei Guardiani della Galassia della Marvel È già stato fissato per vedere come, indipendentemente dalla piattaforma o dalla versione del gioco scelta, l’unica opzione è quella di essere sospesa. Marvel’s Avengers è ancora disponibile A seconda della piattaforma e della versione che stai cercando, e se sei un collezionista potresti non interessarti molto del gioco ma ti piacciono i collezionabili forniti con Edizione Terra MaggioreAnche questo è in vendita. Di solito costa $ 149,99 e viene venduto al dettaglio per $ 15.

Come altri hanno scoperto, alcuni di questi acquisti riguardano versioni fisiche dei giochi, il che significa che Square Enix potrebbe farti pagare i costi di spedizione anche se i prezzi iniziali sono eccezionalmente bassi. Questo è probabilmente il motivo per cui praticamente tutti gli acquisti di Steam sono stati eliminati, ma coloro che cercano un accordo possono comunque sfogliare i link sopra per vedere cosa è rimasto.