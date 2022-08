I prezzi del gas scendono sotto i 4 dollari al gallone per la prima volta da mesi

Il prezzo medio nazionale della benzina normale è sceso a 3,99 dollari al gallone giovedì, secondo l’AAA.

Ma da allora i prezzi alla pompa sono diminuiti del 21% poiché i conducenti hanno tagliato la spesa e i timori di una recessione minacciano di smorzare la domanda. Nonostante il calo, è ancora del 25% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

“Il mercato era in preda al panico all’inizio dell’estate. Le scorte erano molto limitate”, ha affermato Patrick de Haan, responsabile dell’analisi petrolifera di GasBuddy. “Ma il mercato ha ottenuto troppo. C’era ipercomprato”.

De Haan ha affermato che la media nazionale potrebbe continuare a diminuire per i prossimi 5-10 giorni prima di fermarsi a $ 3,70 o $ 3,80. Tuttavia, ha osservato che i prezzi del petrolio stanno iniziando a rimbalzare dai minimi recenti e che la stagione degli uragani potrebbe interrompere le forniture di energia.

Il calo a meno di $ 4 è uno sviluppo importante per gli americani, ha affermato Brian Dies, direttore del National Economic Council della Casa Bianca, e si traduce in $ 100 in meno di costi del carburante per una tipica famiglia con due auto.

“Questi sono risparmi significativi che le persone sentiranno nel corso della loro vita”, ha detto Dess alla CNN in un’intervista telefonica.

Dess ha affermato che la Casa Bianca sta seguendo “da vicino” i prezzi della benzina e dell’energia e ha aggiunto che i prezzi dovrebbero continuare a scendere.

“I prezzi sul mercato oggi suggeriscono che dovremmo vedere i prezzi alla pompa scendere un po’ di più”, ha affermato.

“Nonostante il continuo calo dei prezzi del gas durante l’alta stagione di guida estiva, la scorsa settimana è stato fatto rifornimento di meno conducenti”, ha affermato lunedì l’American Automobile Association in un comunicato stampa.

“È un altro segno che gli americani stanno attualmente cambiando le loro abitudini di guida per far fronte a prezzi più alti alla pompa”.

Gli analisti affermano che il rilascio senza precedenti di petrolio di emergenza da parte degli Stati Uniti ha anche contribuito a far scendere i prezzi del petrolio e della benzina. A fine marzo lo era La Casa Bianca ha annunciato il suo rilascio milioni di barili al giorno di riserva strategica di petrolio per un periodo di sei mesi.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi drasticamente da un picco di oltre 120 dollari al barile di giugno a circa 92 dollari al barile di giovedì, sostenuti dall’allentamento della crisi dell’offerta globale.

In un rapporto pubblicato giovedì, l’Agenzia internazionale per l’energia ha rivisto le sue previsioni per le forniture globali di petrolio, in parte perché la Russia ha continuato a pompare più petrolio del previsto.

Mentre le esportazioni russe di greggio e prodotti petroliferi verso l’Europa, Stati Uniti, Giappone e Corea sono diminuite di circa il 2,2 [million barrels per day] Dall’inizio della guerra, la deviazione dei flussi verso India, Cina, Turchia e altri, insieme alla domanda interna russa stagionale elevata, ha mitigato le perdite a monte”, ha affermato l’agenzia con sede a Parigi.

Ha aggiunto che a luglio la produzione di petrolio della Russia era di soli 310.000 barili al giorno al di sotto dei livelli prebellici, mentre le esportazioni totali di petrolio erano diminuite di soli 580.000 barili al giorno.

pubblicazione 180 milioni di barili di petrolio Anche dalla Strategic Petroleum Reserve degli Stati Uniti ha contribuito ad aumentare l’offerta.

– Matt Egan ha contribuito al reporting.