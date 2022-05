I prezzi del gas sono saliti a un record, dicono gli analisti, “abituati”.

Il dolore costante alla pompa per gli americani sta diventando più duro venerdì, poiché i prezzi del gas hanno raggiunto un nuovo record.

La media nazionale per gallone è salita a $ 4.432, Secondo i numeri AAA.

Questo supera il precedente massimo storico a metà marzo quando ha riempito i serbatoi per i conducenti in media di $ 4.331 al gallone a livello nazionale.

La media nazionale del gas ordinario Giovedì ha raggiunto $ 4.418Record precedente.

Il nuovo segno del venerdì è di circa 15 centesimi in più rispetto alla scorsa settimana e rispetto a una media di $ 3.028 di un anno fa, secondo i dati AAA.

Il costo della pompa variava ampiamente da stato a stato, con i prezzi medi più costosi in California ($ 5.872) e Nevada ($ 5.136). Il gallone più economico si trova in Georgia ($ 3.954) e Kansas ($ 3.986).

Anche il prezzo medio di un gallone di diesel ha raggiunto un nuovo massimo storico di $ 5.560 venerdì. Questo è un aumento da $ 5.019 solo un mese fa e $ 3.150 un anno fa, secondo i dati AAA.

Il nuovo picco arriva il giorno dopo che l’amministrazione Biden ha cancellato le vendite di petrolio e gas nel Golfo del Messico e Cook Inlet in Alaska, infliggendo un potenziale colpo alla produzione nazionale di carburante.

Giovedì il ministero dell’Interno ha dichiarato a The Post che la vendita del contratto di locazione di Cook Inlet non sarebbe andata avanti a causa della “mancanza di interesse del settore per il leasing nell’area”.

L’agenzia ha anche annullato due vendite di affitti nel Golfo del Messico, citando “decisioni dei tribunali contrastanti” che hanno influenzato le mosse proposte.

Gli esperti di energia prevedono che i prezzi del gas aumenteranno ancora, superando probabilmente i 4,50 dollari entro la fine di maggio. Consulente del settore con sede a Houston Lunedì alla CNN Ha previsto un salto di altri 18-20 centesimi nei prossimi 10 giorni.

Nel frattempo, un altro analista ritiene che i 5 galloni di dollari siano “per nulla fuori questione”. Lo ha riferito USA Today giovedì.

“Dobbiamo abituarci all’aumento dei prezzi della benzina”, ha detto al giornale Matt Smith della società di analisi dei dati Kpler. Non dovremmo aspettarci di vederli tornare a 2 dollari al gallone. Quei tempi sembrano essere finiti”.