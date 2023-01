I prezzi delle azioni sono aumentati nella regione Asia-Pacifico e la Banca del Giappone non ha modificato l’intervallo di rendimento

Tan Teck Ling, direttore esecutivo della gestione patrimoniale globale di UBS, ha affermato che è probabile che la Banca del Giappone estenda la fascia di controllo della curva dei rendimenti del Tesoro a 10 anni di altri 50 punti base a un intervallo dell’1% al di sotto e al di sopra del suo obiettivo dello 0%.

“Lo scenario del completo abbandono della YCC è improbabile”, ha detto su “Squawk Box Asia” della CNBC, aggiungendo che la mossa sarebbe “insolita” per una banca centrale.

“Penso che la cosa più semplice da fare per loro sia togliere il tappo e lasciargli trovare un valore equo, ma ancora una volta si tratta di un grande scetticismo, motivo per cui pensiamo che, come compromesso, dovrebbero almeno portarlo fino al tetto dell’1,0%”.

ritorno il 10-Anno dei titoli di stato giapponesi Mercoledì mattina ha attraversato l’estremità superiore del suo intervallo per la quinta sessione consecutiva, prima dell’annuncio della politica monetaria della Banca del Giappone.