I prezzi delle GPU NVIDIA e AMD dovrebbero scendere entro la fine di agosto, il Team Green rilascia tagli duri per liberare l’inventario

Secondo un rapporto dell’outlet tecnologico cinese, ZOLche citano le loro fonti all’interno della catena di approvvigionamento, sembra che le GPU AMD e NVIDIA potrebbero vedere ulteriori riduzioni di prezzo entro la fine di agosto.

Sono passati solo pochi mesi e abbiamo visto Crollo del mercato delle GPU in modo sorprendente. Diversi fattori hanno portato a ciò, come il crollo della criptovaluta, la flessione del mercato dei PC e la debole domanda generale dovuta all’aspettativa della prossima generazione di GPU.

Secondo le notizie dalla filiera, alla fine di agosto, NV e AMD adotteranno misure più stringenti per ridurre il prezzo delle schede grafiche, tra cui un taglio di prezzo maggiore per NV rispetto a quello di AMD. Tramite MyDrivers (tradotto automaticamente)

Attualmente, la maggior parte delle schede grafiche AMD e NVIDIA sono ben al di sotto degli MSRP che erano difficili da trovare per circa due anni, e ora gli stessi produttori di GPU hanno difficoltà a venderle. Ciò ha influito sia su AMD che su NVIDIA, come mostrato nei loro dati finanziari del secondo trimestre, poiché il segmento delle dGPU per giochi non sta andando bene e le spedizioni complessive hanno avuto un grande successo. Ora, AMD e NVIDIA hanno deciso di abbassare drasticamente i prezzi per le GPU consumer, poiché si dice che il team verde stia adottando alcune misure drastiche per svuotare il proprio inventario. È stato riferito che una nuova serie di tagli di prezzo potrebbe colpire il settore della vendita al dettaglio entro la fine di agosto, quindi possiamo aspettarci che le schede grafiche diventino più economiche.

Attualmente, le schede grafiche NVIDIA di fascia alta come la GeForce RTX 3090 Ti sono disponibili fino a -47,5% al ​​di sotto dei prezzi MSRP. Se questo rapporto è vicino alla verità, potremmo vedere un calo del 50% dei prezzi rispetto al prezzo consigliato. Inoltre, si dice che NVIDIA abbia È ripresa la produzione della scheda grafica RTX 3080 da 12 GB Per gestire lo stock in eccesso di GPU GA102, un chip utilizzato per un totale di 5 diverse schede grafiche.

Quindi sembra che coloro che cercano una nuova scheda grafica NVIDIA e AMD possano aspettarsi prezzi più bassi nei prossimi mesi, ma in che modo ciò influisce sul lancio e sui prezzi? GPU GeForce 40 di nuova generazione resta da vedere.