I problemi di Tesla si accumulano mentre Elon Musk è distratto su Twitter

(Bloomberg) — Mentre Elon Musk è impegnato a sistemare Twitter Inc. Tesla Inc. di recente acquisizione. Questioni sempre più urgenti mettono alla prova la fiducia di alcuni dei più grandi estimatori del suo CEO.

I più letti da Bloomberg

La debole domanda in Cina sta costringendo il produttore di auto elettriche a rallentare la produzione e ritardare le assunzioni nello stabilimento di Shanghai. Il suo principale amministratore delegato per questo mercato è stato chiamato per aiutare con il suo nuovo stabilimento, in Texas, che non è aumentato come previsto. Le azioni Tesla, che quest’anno hanno perso più di 500 miliardi di dollari del loro valore di mercato, sono sottoposte a nuove pressioni mentre i consulenti di Musk considerano l’utilizzo delle azioni del miliardario come garanzia per nuovi prestiti per sostituire il debito di Twitter.

Le rivelazioni dei giorni scorsi hanno spaventato gli azionisti già preoccupati per le priorità di Musk da quando ha assunto il timone di un’altra società.

“Il consiglio di amministrazione di Tesla è disperso”, ha twittato Liu Koguan, uno dei maggiori azionisti individuali di Tesla, proponendo un riacquisto di azioni proprie. Lui e un altro schietto investitore di Tesla, Ross Gerber, hanno chiamato il consiglio per aggiungere un direttore che rappresenterà gli azionisti al dettaglio.

Lo stesso Musk ha affermato di avere “molto lavoro” nel piatto, di cui si occupa dormendo occasionalmente in ufficio. Mentre in passato dormiva nelle strutture di Tesla, recentemente è andato in letargo presso la sede di Twitter a San Francisco.

“Controllo ancora sia Tesla che SpaceX, ma i team sono così bravi che spesso ne ho bisogno”, ha twittato Musk giovedì. “Il team Tesla ha fatto incredibilmente bene, nonostante tempi molto difficili”, ha detto all’inizio della giornata, indicando la crisi energetica europea, il crollo del mercato immobiliare cinese e i tassi di interesse statunitensi come sfide macroeconomiche.

La storia continua

L’ultimo tratto instabile segna la fine di un anno in cui Tesla dovrebbe ancora registrare vendite record e mantenere la sua corona come il più grande produttore di veicoli elettrici al mondo. Tuttavia, non è stata immune dal rallentamento del mercato auto in Cina e dalle condizioni recessive in Europa. A ottobre, il Chief Financial Officer Zachary Kirkhorn ha affermato che la società prevede una crescita appena inferiore al 50% delle consegne di veicoli che la società ha ripetutamente dichiarato di aspettarsi per diversi anni.

La fabbrica di Tesla ad Austin, in Texas, si sta espandendo più lentamente del previsto, con una nuova forma di batteria agli ioni di litio non ancora pronta per la produzione in serie. In questo contesto, la società ha scelto Tom Chu, un importante dirigente cinese che ha supervisionato la costruzione dello stabilimento di Shanghai, per supervisionare le operazioni ad Austin, ha riferito Bloomberg mercoledì.

A Shanghai, Tesla sta accorciando i turni di produzione e ritardando le date di inizio per alcuni dipendenti appena assunti, ha riferito giovedì Bloomberg, le ultime indicazioni che la domanda di veicoli elettrici Tesla in Cina non soddisfa le aspettative. È arrivato dopo che Bloomberg ha riferito all’inizio di questa settimana che Tesla prevede di ridurre la produzione sulle sue linee di produzione Model Y e Model 3 a Shanghai di circa il 20%.

Tesla avrà molto da offrire nel 2023. La società ha recentemente iniziato a consegnare il suo tanto atteso semirimorchio con diversi anni di ritardo e prevede di iniziare finalmente la produzione del suo primo pick-up, il Cybertruck.

Anche il riacquisto richiesto da alcuni investitori potrebbe essere sul tavolo. Musk ha affermato durante la recente chiamata sugli utili della società che il consiglio generalmente ritiene che un riacquisto abbia senso e che fosse possibile qualcosa nell’intervallo da $ 5 miliardi a $ 10 miliardi. Il mese scorso, ha scritto su Twitter che la decisione sarebbe spettata ai manager di Tesla.

Musk e Tesla non hanno risposto alle richieste di commento di giovedì. Un rappresentante dell’azienda ha affermato in precedenza che un rapporto di Bloomberg sui piani per tagliare la produzione a Shanghai era “errato”, senza elaborare.

Le azioni Tesla sono scese di meno dell’1% alla chiusura di New York, scambiando al ribasso per il quarto giorno consecutivo. Il titolo è sceso del 51% quest’anno.

(Aggiornamenti con il tweet di Musk nel sesto paragrafo, prezzo di chiusura delle azioni nell’ultimo paragrafo)

I più letti da Bloomberg Businessweek

© BloombergLP 2022