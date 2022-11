I proprietari affermano che Kanye West potrebbe acquistare i diritti di “White Lives Matter” per $ 1 miliardo

Kanye West Dovrà estrarre 10 numeri se vuole avere una possibilità di possedere i diritti di “White Lives Matter”… ha detto uno dei proprietari della frase.

Ramses Jache ha acquisito i diritti di “WLM” il mese scorso insieme al suo co-conduttore del suo programma radiofonico Quinton WardTMZ dice… Non stanno cercando di vendere il marchio, ma qualsiasi potenziale acquirente dovrebbe fare un’offerta da $ 1 miliardo per convincerlo a vendere.



Riproduci contenuto video



TMZ.com

Per Ramses, la cosa più importante è aiutare le organizzazioni che si battono per i diritti dei neri … Quindi un’offerta da un miliardo di dollari li farà riconsiderare il loro desiderio di non vendere, perché possono fare tanto con quel tipo di denaro.

Kanye stava mescolando il destino con Le sue magliette “White Lives Matter”. per un mese, ma non poteva venderlo in America perché non ne aveva i diritti.

Come ci è stato detto… il marchio lo era Portato da un ascoltatore anonimo Dal programma radiofonico sulla giustizia razziale di Ramses e Quinton, “Civic Civic”… Presentato lo stesso giorno da Ye Indossava il look controverso Alla settimana della moda di Parigi.

L’ascoltatore ha trasferito la proprietà a Ramses e Quinton poche settimane fa… e copre il diritto di vendere vestiti con queste parole offerte.

I Ramses affermano che i loro avvocati intraprenderanno azioni legali contro Kanye, o chiunque altro, se le magliette vengono vendute… e il prezzo di $ 1 miliardo sembrerebbe un deterrente ancora più grande. READ AXL ROSE definisce Vladimir Putin "un uomo crudele, bugiardo, omicida, minaccioso con ambizioni superate"

Kanye non è più un miliardario Perdere molti partner commerciali In occasione La sua retorica antisemita …Ramses dice che Ye non lo ha contattato in merito ai diritti sui marchi.