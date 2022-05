I proprietari della NFL sono disposti a combattere Daniel Snyder?

Getty Images

Daniel Snyder, proprietario dei leader di Washington, può essere chiamato in molti modi. La tuta è una di queste.

Se i suoi partner Sto pianificando di provare a sbarazzarsi di luiSnyder deve essere pronto a rispondere.

Come lo farà? In ogni modo possibile, forse. Questa non è una critica. è la verità. Ha una comprovata esperienza nell’uso aggressivo del sistema giudiziario per promuovere i suoi obiettivi aziendali e/o personali. Ha tutto il diritto di farlo.

Se i proprietari dovessero pensare di provare a esercitare il loro diritto percepito di costringerlo a uscire, quasi certamente eserciterebbe il diritto percepito di resistere.

La costituzione e lo statuto della NFL contengono una procedura per obbligare un proprietario a comportamenti dannosi per il benessere della NFL o del calcio professionistico. Il commissario ha l’autorità, se determina che la multa massima disponibile di $ 500.000 è insufficiente o sufficiente, di deferire la questione al Comitato Esecutivo della NFL, che ha l’autorità di delegare.Cancellazione o confisca della franchigia della lega di qualsiasi club membro coinvolto o coinvolto. “

Snyder non accetterebbe certamente un simile risultato. Senza dubbio stava combattendo in ogni fase del percorso. Avrebbe la capacità di farlo, se volesse.

La NFL non ha dovuto fare i conti con tale bruttezza quando il proprietario dei Panthers Jerry Richardson ha venduto la squadra dopo che è emersa una controversia NFL alla fine del 2017, perché Richardson ha lasciato volontariamente. Snyder probabilmente non se ne andrà tranquillamente o facilmente.

Oltre alle varie battaglie legali che Snyder potrebbe combattere, che dire delle cose che sa dei suoi soci? Andrà sulla terra bruciata quando si tratta di arieggiare i panni sporchi?

Queste sono considerazioni giuste. Sono ragioni per cui la NFL la prende alla leggera. Per pensare con attenzione. Forse per trovare un modo per risolvere la situazione amichevolmente.

Pensa che Snyder sia determinato a dare la squadra ai suoi figli. In tal caso, che ne dici di un accordo che prevede il ritiro di Snyder, sua moglie che prende le redini e che alla fine i suoi figli prendono le redini?

Sarebbe molto meglio di una lunga battaglia legale. Sarebbe molto meglio della vendetta di Snyder creando il caos. E mentre potrebbe essere meglio per i fan della squadra eliminare tutto l’acido di Snyder dai leader, potrebbero dover accontentarsi della moglie di Snyder ora e dei figli in seguito per sbarazzarsi di Snyder stesso.