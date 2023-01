I Rams hanno assunto Mike LaFleur come prossimo coordinatore offensivo sotto Sean McVay

USATSI



il Rams di Los Angeles nel mezzo Rimescolare un gruppo di posizioni Nello staff tecnico di Sean McVay. La lista delle cose da fare si è un po’ accorciata quando il club ha chiamato Mike Lafleur come prossimo coordinatore offensivo. Il team ha annunciato venerdì. Lafleur è stato visto come il favorito per ottenere il concerto dopo che lui e W.B Jet di New York Hanno deciso di comune accordo di separarsi all’inizio di questa stagione, e Anderson ha detto giovedì di avere la “traccia interna” per il concerto che ha finalmente ottenuto.

Durante il periodo in cui McVay stava ancora contemplando il suo futuro nella NFL prima di decidere di tornare a rimanere come allenatore di Los Angeles, i Rams videro l’ex coordinatore offensivo Liam Quinn Torna all’Università del Kentucky essere il suo OC dopo una stagione nella NFL. Quinn è stato assunto dai Rams dopo che Kevin O’Connell ha accettato il lavoro di capo allenatore Minnesota Vikings post bassa stagione.

Durante la stagione 2022, i Rams hanno subito infortuni su entrambi i lati della palla, ma in particolare in attacco poiché l’eventuale quarterback Matthew Stafford e Cooper Cobb sono stati entrambi chiusi per l’anno. In parte a causa di quegli infortuni, l’attacco di Los Angeles ha faticato, finendo 23 ° nella NFL in DVOA e ultimo in campionato per yard totali a partita (280,5).

Cercheranno di cambiarlo con LaFleur, che conosce McVay a causa della loro relazione con lui 49ers Allenatore Kyle Shanahan. Prima di diventare il coordinatore offensivo dei Jets nel 2021, LaFleur ha scalato la scala degli allenatori sotto Shanahan fermandosi con MarroneE falco e 49ers. A San Francisco, era il coordinatore del gioco di passaggio prima di passare all’OC con New York. McVay ha anche prestato servizio sotto Shanahan dal 2010 al 2013 mentre era a Washington.

Con i Jets, LaFleur non ha avuto un enorme successo sul lato offensivo della palla. Nel 2021 il club si è classificato 31° sia in punti che in yard totali, ma ha visto un enorme miglioramento nel 2022 classificandosi 25° in yard totali e 31° in passaggi di touchdown. Gran parte di ciò era dovuto all’insufficiente gioco del quarterback, in particolare nelle ultime tre settimane di questa stagione per New York, poiché la squadra aveva una media di soli cinque punti a partita.

Nonostante queste difficoltà in attacco, LaFleur e i Jets hanno concordato di comune accordo di separarsi in modo che l’OC potesse perseguire altre opportunità in tutto il campionato. Ora ha trovato la prossima opportunità a Los Angeles.