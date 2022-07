I Rams ricevono anelli Super Bowl LVI ispirati a SoFi

Caratterizzati da un paio di palmi sopra il logo Rams, gli anelli hanno parti superiori rimovibili che rivelano la ciotola del SoFi Stadium sottostante. In termini di peso in carati, sono considerati gli anelli del campionato sportivo più pesanti della storia, secondo la squadra. Gli anelli – che sono stati progettati in collaborazione dalla casa di gioielli Jason di Beverly Hills e dai giocatori dei Rams e dalla leadership della squadra, secondo il sito web della squadra – hanno quasi 20 carati di diamanti bianchi tempestati di bianco e oro. Il peso di 20 carati è una celebrazione dell’apertura ufficiale del SoFi Stadium 2020.