I requisiti per Spider-Man Remastered per PC sono stati rivelati e il gioco fornirà pieno supporto DLSS e DLAA

Il mese scorso, Sony ha fatto un annuncio sorprendente che Marvel’s Spider-Man Remastered è in arrivo su PCOggi hanno rivelato maggiori dettagli sull’imminente porto. Sony e Insomniac Games sembrano lavorare con questa porta, portando il supporto per ray tracing, DLSS, DLAA, ultra-widescreen e altro. Di seguito un nuovo trailer per la versione PC di Spider-Man Remastered.

Di seguito è riportato un riepilogo più dettagliato di Nuove funzionalità in arrivo nella versione PC di Spider-Man Remastered:

I riflessi di ray tracing sono disponibili attraverso il gioco a coloro che dispongono di dispositivi che li supportano. Reflections ha anche vari livelli di qualità, uno dei quali è una nuova modalità di ray tracing di alta qualità che fornisce maggiori dettagli sulla città mentre fai oscillare il web e combatti il ​​crimine nella New York della Marvel.

NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) aumenta le prestazioni grafiche con i processori dedicati Tensor Core AI presenti solo nelle GPU GeForce RTX, aumentando i frame rate con una qualità dell’immagine senza precedenti.

NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) è una modalità anti-aliasing basata sull’intelligenza artificiale per i giocatori GeForce RTX che hanno spazio aggiuntivo sulla GPU e desiderano livelli più elevati di qualità dell’immagine.

Oltre alla scelta della risoluzione di uscita, supportiamo anche un’ampia gamma di proporzioni, tra cui impostazioni multi-schermo 21:9 ultraveloci, panoramiche 32:9 e impostazioni multi-schermo NVIDIA Surround. * Se hai tre schermi, abbiamo il gioco giusto da sfoggiare!

Molti altri sistemi di visualizzazione sono più personalizzabili rispetto al passato, con livelli di qualità aggiuntivi e opzioni di calcolo. Ciò include SSAO, filtraggio delle texture, qualità LoD, ombre e altro. Supportiamo le modalità di visualizzazione a schermo intero, esclusiva e finestra.

Sony ha anche rivelato che tipo di hardware è necessario per eseguire la versione PC di Spider-Man, dalle specifiche minime a quelle “Ultra Ray Tracing”:

minimo

Prestazioni: 720p @ 30fps

Preimpostazioni grafiche: molto basse

GPU: NVIDIA GeForce GTX 950 o equivalente AMD

CPU: Intel Core i3 4160 o equivalente AMD

RAM: 8 GB

Memoria: HDD da 75 GB

consigliato

Prestazioni: 1080p a 60 fps

Preimpostazioni grafiche: medie

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 580

CPU: Intel Core i5 4670 o AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB

Memoria: SSD da 75 GB

molto alto

Prestazioni: 4K a 60 fps

Preimpostazioni grafiche: molto alte

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6800 XT

CPU: Intel Core i5 11400 o AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Memoria: SSD da 75 GB

Incredibile ray-tracing

Prestazioni: 1440p @ 60fps o 4K @ 30fps

Preimpostazioni grafiche: Alta con High Ray Tracing

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6900 XT

CPU: Intel Core i5 11600 o AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16 GB

Memoria: SSD da 75 GB

Ray-tracing finale

Prestazioni: 4K a 60 fps

Preimpostazioni grafiche: Alta con ray tracing Ultra High

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 o AMD Radeon RX 6950 XT

CPU: Intel Core i7 12700K o AMD Ryzen 9 5900X

RAM: 32 GB

Memoria: SSD da 75 GB

Infine, Sony offre anche un pacchetto di oggetti per il preordine per Spider-Man Remastered, che include lo sblocco anticipato di alcuni Spider-Apparel e alcuni punti abilità aggiuntivi.

Aperto presto per 3 semi di Spider-Man Tuta di Iron Spider Heavy Tech abito punk ragno unico tuta da velocità originale

Sblocco anticipato di Spider-Drone

5 punti abilità extra da spendere per gli aggiornamenti di Spidey

Marvel’s Spider-Man Remastered è attualmente disponibile su PS5 e prende il via su PC il 12 agosto.