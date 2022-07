I ricercatori del MIT hanno scoperto un insolito segnale radio proveniente da una galassia lontana

Zuccherato

Le raffiche radio veloci di solito durano pochi millisecondi. Gli scienziati ne hanno trovato uno che è durato più a lungo. Utilizzando il radiotelescopio CHIME, gli astronomi hanno rilevato un segnale insolito proveniente da una galassia lontana. CHIME, con sfondo a cura di MIT News

Gli astronomi del Canada e del Massachusetts Institute of Technology hanno rilevato un segnale radio intrigante e insolitamente continuo proveniente da una galassia a diversi miliardi di anni luce dalla Terra.

Secondo il Massachusetts Institute of Technology, il segnale è ciò che è noto come un burst radio veloce o FRB. Queste esplosioni estremamente potenti di onde radio di solito durano pochi millisecondi. Ciò che distingue questo nuovo segnale è che dura fino a tre secondi. Per approfondire ulteriormente il puzzle, l’FRB viene tagliato con periodi di onde radio che si ripetono ogni 0,2 secondi in uno schema chiaro.

Il segnale, contrassegnato FRB 20191221A, è l’FRB più lungo mai scoperto. Ha anche il modello periodico più chiaro mai visto nell’FRB, secondo il Massachusetts Institute of Technology.

Sebbene questo segnale possa essere identificato per una specifica galassia lontana, la sua origine esatta è sconosciuta. In questo momento, le prove suggeriscono che provenga da una pulsar radio o magnetar, che sono due tipi di stelle di neutroni, secondo l’università. Si formano quando stelle di massa maggiore del Sole esplodono in una supernova. I suoi strati esterni potevano esplodere, lasciando un piccolo nucleo incredibilmente denso che continuava a sgretolarsi. La forza di gravità è così forte che protoni ed elettroni si combinano per formare neutroni, da cui il nome.

“Non ci sono molte cose nell’universo che emettono segnali rigorosamente periodici”, ha detto in una dichiarazione Danielle Micheli, ricercatrice post-dottorato presso il Kavli Institute for Astrophysics and Space Research del MIT. “Un esempio che conosciamo nella nostra galassia sono le pulsar radio e magnetiche, che ruotano e producono un raggio simile a un faro. Pensiamo che questo nuovo segnale potrebbe essere una magnetar o una pulsar sul doping”.

La scoperta di questo FRB è stata riportata nel diario temperare la natura questa settimana. Calvin Leung, Juan Mina-Barra, Kaitlin Shen e Kiyoshi Masui del MIT sono co-autori dell’articolo con Mitchell.

Il segnale è stato rilevato dal Canadian Hydrogen Density Mapping Experiment, o zucca. Questo radiotelescopio, situato nella Columbia Britannica, controlla costantemente il cielo alla ricerca di onde radio emesse nei primi periodi dell’universo. È anche sensibile agli FRB e ha rilevato centinaia di tali segnali dal 2018.

Mentre lavorava ancora come ricercatore alla McGill University nel dicembre 2019, Mitchell stava leggendo i dati CHIME in arrivo quando ha notato qualcosa di strano.

“È stato straordinario”, ha detto, secondo il MIT. “Non è stato molto lungo, è durato circa tre secondi, ma c’erano picchi periodici straordinariamente accurati, che emettevano ogni millisecondo – boom, boom, boom – come un battito cardiaco. Questa è la prima volta che il segnale stesso è periodico”.

Micheli ha detto al MIT che gli intensi lampi rilevati nell’FRB potrebbero provenire da una stella di neutroni che di solito non è molto luminosa mentre ruota, ma per qualche motivo ha provocato una vasta serie di esplosioni in un periodo di tre secondi che CHIME è stato in grado di . mi ha preso.

“CHIME ha ora rilevato molti FRB con caratteristiche diverse”, ha affermato Micheli. “Ne abbiamo visti alcuni vivere all’interno di nuvole molto turbolente, mentre altri sembrano trovarsi in ambienti puliti. Dalle caratteristiche di questo nuovo segnale, possiamo dire che attorno a questa sorgente c’è una nuvola di plasma che deve essere molto turbolenta”.

Gli astronomi ora sperano di raccogliere segnali radio più periodici da questa sorgente, secondo il Massachusetts Institute of Technology. Se lo facessero, i segnali potrebbero essere usati come un modo per misurare il tasso di espansione dell’universo.