I ricercatori hanno scoperto che l’antico Marte pullulava di vita microbica su Marte

molto vecchio Marte Scienziati francesi hanno riferito oggi, lunedì, che un ambiente in grado di ospitare un mondo sotterraneo brulicante di organismi microscopici. I ricercatori hanno concluso che se fossero esistite, queste semplici forme di vita avrebbero alterato l’atmosfera così profondamente da scatenare l’era glaciale marziana e annientarsi.

I risultati offrono una visione desolante delle vie dell’universo. La vita – anche la vita semplice come i microbi – “può infatti comunemente causare la propria morte”, ha affermato l’autore principale dello studio, Boris Souteri, ora ricercatore post-dottorato alla Sorbona.

I risultati sono “un po’ deprimenti, ma penso che siano anche molto motivanti”, ha detto in una e-mail. “Ci sfidano a ripensare il modo in cui la biosfera e il suo pianeta interagiscono”.

In uno studio pubblicato su Nature Astronomy, Soteri e il suo team hanno affermato di aver utilizzato modelli climatici e del terreno per valutare l’abitabilità della crosta di Marte 4 miliardi di anni fa, quando si pensava che il Pianeta Rosso fosse pieno d’acqua e più ospitale di oggi.

Hanno ipotizzato che i microbi produttori di metano che divorano l’idrogeno avrebbero potuto prosperare sotto la superficie in quel momento, con diversi pollici (poche decine di centimetri) di sporco più che sufficienti per proteggerli dalle forti radiazioni in arrivo. Secondo Souteri, qualsiasi punto su Marte privo di ghiaccio sarebbe stato brulicante di queste creature, proprio come sulla Terra primordiale.

Soteri ha affermato che il presunto clima caldo e umido del primo Marte sarebbe stato compromesso dall’assorbimento di troppo idrogeno dalla sottile atmosfera ricca di anidride carbonica. Con temperature che scendono di quasi -400 gradi Fahrenheit (-200 gradi Celsius), qualsiasi organismo sulla superficie o vicino a esso sarebbe probabilmente andato in profondità nel tentativo di sopravvivere.

Al contrario, hanno affermato i ricercatori, i microbi sulla Terra potrebbero aver contribuito a mantenere le condizioni temperate, data l’atmosfera dominata dall’azoto.

Kaveh Pahelvan di SETI ha affermato che i futuri modelli del clima marziano devono essere studiati dalla ricerca francese.

Pahlivan ha condotto uno studio recente separato suggerendo che Marte è nato umido con oceani caldi che durano milioni di anni. Il suo team ha concluso che l’atmosfera sarebbe stata densa e all’epoca era per lo più idrogeno, agendo come un gas serra che intrappolava il calore che alla fine veniva trasportato ad altitudini più elevate e perso nello spazio.

Pahlifan ha affermato che lo studio francese ha studiato gli effetti climatici di potenziali microbi quando l’anidride carbonica dominava l’atmosfera marziana, e quindi non applicabile ai tempi precedenti.

“Quello che mostra il loro studio è che se (questa) vita fosse esistita su Marte” durante questo periodo precedente, ha aggiunto in una e-mail, “avrebbe avuto un impatto significativo sul clima prevalente”.

I posti migliori per cercare le tracce di questa vita passata? Ricercatori francesi suggeriscono il cratere da scoprire Hellas Planet, o pianura, e il cratere Jezero sul bordo nord-ovest di Isidae Planetia, dove il rover Perseverance della NASA ha raccolto rocce per riportarle sulla Terra entro un decennio.

Il prossimo passo nell’elenco delle missioni di Sautere: ricercare la possibilità che la vita microbica continui nelle profondità di Marte.

Marte oggi potrebbe essere abitato da microrganismi discendenti da questa biosfera primitiva? Egli ha detto. “Se si dove?”