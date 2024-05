I Rockies stabiliscono un record della MLB pur perdendo 29 vittorie consecutive mentre il loro triste inizio di stagione continua

I Colorado Rockies hanno fatto una mossa martedì nella corsa a tre per la peggiore squadra di baseball.

I Chicago White Sox hanno aperto la stagione con appena tre vittorie nelle prime 25 partite, e i Miami Marlins hanno il peggior record nella National League con un 7-24, ma i Rockies potrebbero aver realizzato qualcosa di ancora più desolante di entrambi, perdendo terreno 29 vittorie consecutive. Iniziano la stagione con un record di 7-22.

Il Colorado ha superato il record stabilito dai St. Louis Browns del 1910, che erano rimasti in svantaggio nelle prime 28 partite di quella stagione. I Rockies, insieme ai Marlins e ai White Sox, rimangono sul passo di perdere più di 120 partite. L'ultima sconfitta è arrivata martedì dopo che il Colorado ha portato Miami per 5-0 entrando in fondo alla nona posizione.

Il lanciatore titolare Ryan Feltner era tre eliminati nella sua prima partita completa – ed era nella rara classe “Maddux”, uno shutout in meno di 100 tiri. Ma Feltner ha concesso un singolo a Vidal Brogan, ha lasciato cadere Christian Bethancourt e ha ceduto un doppio RBI a Luis Arraez. Le chiuse si aprirono e i Marlins segnarono cinque punti prima di eliminare le Montagne Rocciose alla fine del decimo.

“Mi sento come se avessi deluso la squadra”, ha detto Feltner ai giornalisti a Miami, secondo l'Associated Press. “Devo finire questo nono inning. Non ti sei mai trovato in una situazione come questa prima.”

Il Colorado ha perso 12 delle ultime 15 partite e ha il secondo peggior differenziale (meno-71) nei principali campionati dietro ai White Sox (meno-79).

(Foto: Hector Vivas/Getty Images)