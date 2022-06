I Rolling Stones suonano “fuori tempo” per la prima volta per aprire l’Euro Tour

È ora di oggi pietre rotolanti per inserire la canzone del 1966 “Out of Time” nella loro playlist. Per quanto improbabile possa sembrare, dato il numero di volte in cui la canzone è stata interpretata da altri o concessa in licenza per film, la band non ha mai eseguito la melodia dal vivo fino a quando non è apparsa nel tour europeo degli Stones che si è aperto mercoledì sera a Madrid, in Spagna.

Si diceva che la canzone potesse apparire, poiché gli intercettatori durante le prove rotonde hanno sentito gli Stones che cercavano di “”fuori tempo””, anche se ci sono rari casi in cui li hanno sperimentati durante le prove che raramente o mai entrano in un tour. Quindi la sua vera apparizione all’inaugurazione del Metropolitano era considerata davvero un evento benedetto.

A causa della continua popolarità della canzone tra i fan, alcuni potrebbero presumere che sia stata pubblicata come singolo nel 66, ma non è stato così dopo che ha debuttato come taglio nell’album “Aftermath”. Era una rapida cover dell’artista britannico Chris Farlow, prodotta da Mick Jagger (con Jimmy Page alla chitarra) – che in seguito raggiunse il numero uno nel Regno Unito nel 1966; Questo limite non ha infranto la Hot 100 in America.

Nel 1975, la versione della canzone degli Stones fu finalmente pubblicata come singolo, anche se presente in una forma diversa e rattoppata nella compilation “Metamorphosis” che Allen Klein mise insieme dopo che la band uscì dalla sua sponsorizzazione. Quella versione della canzone utilizzava la base musicale della canzone di Jagger del 1966 Farlowe e conteneva la canzone demo di Jagger registrata per dirigere Farlowe. Ma, come singolo, questa nuova creazione non è stata un successo: ha raggiunto il numero 45 nel Regno Unito e il numero 81 negli Stati Uniti.

Allora perché la gente immagina che le pietre abbiano avuto un tale successo? Oltre al fatto che è un baciatore abbastanza forte da poter essere travolgente, la canzone è stata concessa in licenza per una discreta quantità nel corso degli anni per l’uso in “End of an Era” nei film e in televisione.

Nel dramma post-vietnamita di Hal Ashby “Coming Home” nel 1978, è stato utilizzato per i titoli di testa, un montaggio che mescola filmati di veterani della riabilitazione con filmati del personaggio di Bruce Dern che corre sulla spiaggia, suggerendo che potrebbe essere l’unico a correre fuori il suo tempo. La canzone è riapparsa alla fine dei titoli di coda.

Di recente, Quentin Tarantino ha avuto una versione completa di “Metamorphosis” in ritardo nel runtime.C’era una volta a HollywoodAll’inizio di una sorta di sequenza di epilogo in cui il personaggio di Leonardo DiCaprio torna da un lungo viaggio all’estero, con una nuova veste controcultura.





Sebbene gli Stones non abbiano considerato collettivamente degno di andare dal vivo fino al 2022, ciò non ha impedito ad altri artisti di eseguirlo. Secondo setlist.fm, Elvis Costello lo ha eseguito con o senza Imposters, almeno 47 volte, ed è stato incluso nell’album live del 2011 The Amazing Lyric Songbook Returns. (Costello l’ha cantata in tournée lo scorso anno.) Van Morrison è stato anche indicato per averla cantata in concerto almeno 12 volte. Su record, è coperto dai Ramones, tra gli altri – confronta le versioni di Costello e Ramones, di seguito.