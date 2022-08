I Seahawks hanno nominato Geno Smith titolare

Belle foto

L’allenatore dei Seahawks Pete Carroll ha seppellito il comando venerdì sera.

Carroll era quasi due minuti dopo la sua dichiarazione di apertura alla sua conferenza stampa post-stampa Geno Smith Ha vinto il primo quarto. Smith inizierà l’apertura della stagione mentre era l’ex quarterback Russel Wilson Ritorna in città con i Broncos.

“Se lo è guadagnato. Ha vinto il lavoro”, ha detto Carroll. “È stato un periodo disordinato per noi per Drew (Locke). Ha esaurito il tempo nel suo tentativo di farlo. Su questo sono chiaro”.

Locke ha contratto il Covid-19 giorni prima dell’inizio della seconda partita di preseason. Non ha iniziato il finale di stagione di venerdì sera contro i Cowboys, ma ha visto un’azione prolungata.

In nove possedimenti, ha lanciato tre intercettazioni e un touchdown, e il blocco dei Seahawks ha segnato 20 punti come quarterback.

Ma dal momento in cui Smith ha firmato di nuovo con i Seahawks, è stato chiaro che il suo lavoro era da perdere. Ha trascorso due stagioni come riserva di Wilson e ha fatto 34 partenze in carriera, dandogli un inizio a segno dal primo giorno del torneo.

“Geno, conosce le nostre cose, le fa bene, le capisce e detta tutto ciò che facciamo”, ha detto Carroll. “Ci darà una grande opportunità per giocare un ottimo calcio fin dall’inizio”.

Carroll ha detto alla squadra la decisione negli spogliatoi dopo una sconfitta per 27-26 contro i Cowboys.

“Non è una grande reazione”, ha detto Smith. “Ovviamente, sono grato e grato per l’opportunità, ma ho molto lavoro davanti a me. La mia mentalità sin dall’inizio è quella di andare là fuori e prepararmi a vincere le partite. È solo un passo nel processo, ma è davvero di vincere. Niente di tutto ciò conta se non vinciamo le partite che dobbiamo vincere”.